        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakan Gürlek’ten, başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek’ten, başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazı ile yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede 'bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları' yapılması talimatı verildi

        Giriş: 27.02.2026 - 12:31
        ABONE OL
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı

        Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 11 Şubat 2026 tarihinde göreve gelmesinin ardından 16 Şubat’ta Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan Gürlek adına 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına 'GÜNLÜDÜR' ibaresiyle resmi yazı gönderildi.

        DHA'nın haberine göre söz konusu talimatın, Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli ‘Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı’ kapsamında düzenlendiği belirtildi.

        İLK TOPLANTI İÇİN BİR AY SÜRE

        Gönderilen talimatta, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü ile kolluk ve adli merciler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir 'Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise 1 ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

        TOPLANTI RAPORLARI BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK

        Toplantılarda dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama süreçleri, malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları, istinaf ve temyiz kararları ile kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi başlıklar ele alınacak. Toplantı sonuçlarının raporlanarak bakanlığa gönderilmesi zorunlu tutuldu. Bakanlık kaynakları, bu adımın yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yapıya karşı suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik olduğunu bildirdi.

