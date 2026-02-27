"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"



İdo Tatlıses, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. İdo, konuyla ilgili yöneltilen sorulara; "Babam zaten her şeyi söyledi. Dilan’ın tepkileri ve söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Şunu da eklemek istiyorum; konuştuğumuz kişi benim babam. Öyle bakmak lazım duruma. Ben onu seviyorum" yanıtını vermişti.



İdo, "Dilan Hanım’ı ve ağabeyinizi aileden görüyor musunuz?" sorusuna ise; "Tabii ki görüyorum ama konuştukları beni ilgilendirmiyor Çünkü ben neyin ne olduğumu biliyorum, insanlar da biliyor. Herkes yaşadığını açık açık yaşıyor" diye konuşmuştu.