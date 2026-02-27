İdo Tatlıses'ten kardeşlerine: Sütten çıkmış ak kaşık değiller!
İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile polemik yaşayan kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak hakkında; "Sütten çıkmış ak kaşık gibi daranıyorlar" dedi
İbrahim Tatlıses ile davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak arasındaki polemik sürüyor.
Tatlıses, "Dilan’a da, Ahmet’e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü" ifadelerini kullanarak, iki çocuğuna da miras bırakmayacağını söylemişti.
Tartışmaya İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen İdo da dahil oldu. İdo, "Babama gelen bir ses kaydını dinledikten ve içindeki kin ile nefreti gördükten sonra, babamla ilgili kimle, neyi konuşayım? Ben arkadan farklı işler yapıp ekranda farklı konuşan biri değilim. Çok güzel bir şekilde, hataları yok sayıp sütten çıkmış ak kaşık gibi davranabiliyorlar. Ama ben bu değilim. Dilan'ın annesi Işıl Hanım’ın ses kaydını dinlerseniz, bir evlat olarak ne demek istediğimi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Kızının tavırları da ondan farklı değil" dedi.
"O EVDE BENİM DE HAKKIM VAR"
İbrahim Tatlıses’in Dilan Çıtak’a bir ev verdiği ve ardından şarkıcı olan kızına, "Bu evde diğer çocuklarımın da hakkı var" dediği iddia edilmişti. Dilan Çıtak ise, "O zaman İdo’nun şu an Zekeriyaköy’de oturduğu evde benim de hakkım vardır" ifadesini kullanmıştı.
"ANNEMİN 20 YIL ÖNCE ALDIĞI EVE LAF EDİYOR"
'Gel Konuşalım' programına açıklama yapan İdo, kardeşinin bu sözlerine tepki göstererek, "Annem Derya Tuna’nın benim için 20 yıl önce aldığı evde kendinde hak görüyor. Adeta annemin benim için aldığı eve takmış durumda" dedi.
"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"
İdo Tatlıses, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. İdo, konuyla ilgili yöneltilen sorulara; "Babam zaten her şeyi söyledi. Dilan’ın tepkileri ve söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Şunu da eklemek istiyorum; konuştuğumuz kişi benim babam. Öyle bakmak lazım duruma. Ben onu seviyorum" yanıtını vermişti.
İdo, "Dilan Hanım’ı ve ağabeyinizi aileden görüyor musunuz?" sorusuna ise; "Tabii ki görüyorum ama konuştukları beni ilgilendirmiyor Çünkü ben neyin ne olduğumu biliyorum, insanlar da biliyor. Herkes yaşadığını açık açık yaşıyor" diye konuşmuştu.
OĞLU VE KIZIYLA NELER YAŞADI?
Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti.
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki son kriz ise Bodrum'da yaşandı. Kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç ise halen devam ediyor.
İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI
Daha önce, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!" diyen İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.
Tatlıses'in, Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.
Ünlü türkücünün, Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.
Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıktı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.
Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden de Elif Ada adında bir kızı oldu.