        SON DAKİKA HABER: Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi | İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!

        İzmir'de, 60 yaşındaki Servet Polat'ın, kumpir yedikten 2 gün sonra süre sonra gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin olayın ardından iş yeri sahibi Neslihan Demircan'ın tutuklu olarak yargılanmasına devam edilirken, eşi Coşkun Demircan hakkında da, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Giriş: 27.02.2026 - 13:34
        Öldüren kumpirde sanığın eşine 20 yıl hapis istendi!

        İzmir'de olay, 28 Aralık 2024’te Buca ilçesinde meydana geldi. Servet Polat (60), beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek (11) ile Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi.

        EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavisinin ardından taburcu edilen Servet Polat'ın, 30 Aralık saat 04.00'te evinde ölü bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        4 KİŞİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Neslihan Demircan, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bu arada Neslihan Demircan'ın işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişi de hastanede gördükleri tedavinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        SALMONELLA BAKTERİSİ ÇIKTI

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda; Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda, alınan kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğu ortaya çıktı.

        MAHKEMEDEN SUÇ DUYURUSU

        İfadeler ve toplanan deliller ışığında iş yeri sahibi Demircan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar ve 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçu nedeniyle de 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Demircan'ın bugün İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürerken, mahkemece Demircan'ın iş yerinde birlikte çalıştıkları eşi Coşkun Demircan hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

        EŞİ DE ÖZENLİ DAVRANMADI

        Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede; Coşkun Demircan'ın işletmedeki kumpirin tüketime uygun olmaması nedeniyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.

        BİRLEŞTİRME TALEP EDİLDİ

        Bu aykırılık sebebiyle Servet Polat'ın hayatını kaybettiği vurgulandı. Coşkun Demircan hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

        İddianame İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Neslihan Demircan'ın yargılandığı İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderildi.

