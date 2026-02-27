Canlı
        Yoğun bakıma alındı! Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!

        Yoğun bakıma alındı! Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!

        Adana'da bir devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Ş.G.A., yanlış yapılığı iddia edilen iğne sonrası yoğun bakıma alındı. Doktora, kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldığı öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:01
        Kas gevşetici yerine anestezi iğnesi yapıldı iddiası!
        Adana'da bir devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Ş.G.A. (41), yanlış yapıldığı iddia edilen iğne sonrası yoğun bakıma kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre doktorun çalıştığı hastanede tedavisi sürerken, olay ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

        ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay, önceki gün bir devlet hastanesinde meydana geldi. Nöbet tuttuğu sırada kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Ş.G.A., iddiaya göre; hastane eczanesinden ilaç talep edip, iğne yaptırdı. Çok kısa sürede vücudunda yoğun bir uyuşma hisseden Dr. Ş.G.A., yoğun bakıma alındı.

        Burada tedavisine başlanan Dr. Ş.G.A.'ya, istediği kas gevşetici ilaç yerine benzer bir isimde olan ve anestezide kullanılan başka bir ilacın yapıldığı öne sürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

