Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: 'Sahte' başlıklı gazete hediye etti

New York Belediye Başkanı seçildikten sonra ikinci kez Beyaz Saray'da ABD Başkan Donald Trump ile bir araya gelen Zohran Mamdani, bu kez başkana iki somut taleple gitti.

Görüşmeye dair bilgi sahibi bir kaynağa göre Mamdani, Trump'tan, Queens'teki Sunnyside Yards'ın üzerine 12 bin uygun fiyatlı konut ve tamamen yeni bir mahalle inşa edilmesini öngören, uzun süredir beklemede olan proje için 21 milyar dolarlık federal hibe talep etti. Ayrıca Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan beş öğrencinin isimlerini de yanında götürdü; Trump'ın bu öğrencilerin serbest bırakılmasını kabul etmesini umuyordu.

Bu görüşme, belediye başkanı ile başkanın ilk buluşmalarında konut geliştirme konusunda beklenmedik bir ortak zemin bulduklarını aktarmasının ardından geldi.

I had a productive meeting with President Trump this afternoon.



I'm looking forward to building more housing in New York City.

"HADİ İNŞA EDELİM"

Politico'nun aktardığına göre, demokrat sosyalist kimliğiyle bilinen Mamdani'nin danışmanları, anlaşmayı yalnızca bir el sıkışmayla sonuçlandırmaması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle Mamdani, Oval Ofis'e, Queens doğumlu başkanı "baş inşaatçı" ve memleketinin muhtemel kahramanı olarak gösteren sahte bir New York Daily News birinci sayfasıyla gitti. Trump, gülümseyerek ve gerçek olmayan gazete manşetini elinde tutarak Mamdani ile fotoğraf çektirdi; belediye başkanı da görüntüyü kısa süre içinde X’te paylaştı.