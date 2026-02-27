Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay: 'Sahte' başlıklı gazete hediye etti
ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Mamdani ile beklenmedik bir görüşme gerçekleştirdi. Mamdani görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Trump ile verimli bir görüşme yaptım. New York'ta daha fazla konut inşa etmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Görüşmede dikkat çeken detay ise Mamdani'nin Trump'a hediye ettiği 'sahte' gazete oldu
New York Belediye Başkanı seçildikten sonra ikinci kez Beyaz Saray'da ABD Başkan Donald Trump ile bir araya gelen Zohran Mamdani, bu kez başkana iki somut taleple gitti.
Görüşmeye dair bilgi sahibi bir kaynağa göre Mamdani, Trump'tan, Queens'teki Sunnyside Yards'ın üzerine 12 bin uygun fiyatlı konut ve tamamen yeni bir mahalle inşa edilmesini öngören, uzun süredir beklemede olan proje için 21 milyar dolarlık federal hibe talep etti. Ayrıca Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan beş öğrencinin isimlerini de yanında götürdü; Trump'ın bu öğrencilerin serbest bırakılmasını kabul etmesini umuyordu.
Bu görüşme, belediye başkanı ile başkanın ilk buluşmalarında konut geliştirme konusunda beklenmedik bir ortak zemin bulduklarını aktarmasının ardından geldi.
"HADİ İNŞA EDELİM"
Politico'nun aktardığına göre, demokrat sosyalist kimliğiyle bilinen Mamdani'nin danışmanları, anlaşmayı yalnızca bir el sıkışmayla sonuçlandırmaması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle Mamdani, Oval Ofis'e, Queens doğumlu başkanı "baş inşaatçı" ve memleketinin muhtemel kahramanı olarak gösteren sahte bir New York Daily News birinci sayfasıyla gitti. Trump, gülümseyerek ve gerçek olmayan gazete manşetini elinde tutarak Mamdani ile fotoğraf çektirdi; belediye başkanı da görüntüyü kısa süre içinde X’te paylaştı.
Mamdani paylaşımında, "Bu öğleden sonra Başkan Trump ile verimli bir görüşme yaptım. New York'ta daha fazla konut inşa etmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Mamdani'nin Trump'a verdiği hediye, Daily News'in 1975 mali krizi sırasında Başkan Gerald Ford'un kenti kurtarmayı reddetmesine atıf yapan ikonik "FORD TO CITY: DROP DEAD" manşetine gönderme niteliğindeydi. Mamdani'nin sunduğu versiyonda Ford'un yerine mevcut başkanın fotoğrafı yer aldı ve manşet şöyleydi: "TRUMP TO CITY: LET’S BUILD" (Trump'tan kente: Hadi inşa edelim).
Trump'ın elinde tuttuğu sahte birinci sayfada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Yeni konut dönemine destek" ve "Trump 12 binin üzerinde konut sağladı, 1973'ten bu yana en yüksek sayı."
TRUMP'I İKNA ETMEK İÇİN GÖTÜRDÜ
Mamdani'nin Sözcüsü Joe Calvello, belediye başkanlığı ofisinin bu sahte ön sayfayı hazırladığını ve 12 bin birimlik uygun fiyatlı konut projesi için federal fon sağlaması amacıyla Trump'ı ikna etmek üzere hediye olarak götürdüğünü doğruladı. Calvello başlangıçta teklifin ayrıntılarına girmedi. Daha sonra Mamdani'nin ofisi, görüşmenin odağında 2020'de ilk kez şehir tarafından önerilen Sunnyside Yards planının bulunduğunu teyit etti.
Calvello, planın Trump'ın Kasım ayındaki ilk Beyaz Saray görüşmesinde belediye başkanından "New York'ta birlikte büyük şeyler inşa etmek için büyük fikirlerle geri gelmesini" istemesinin ardından hazırlandığını söyledi.
"Belediye başkanı bu daveti kabul etti ve bugün Washington'a tam da bunu yapmak için geldi" diyen Calvello, teklifin "son 50 yılın konut alanındaki en büyük federal yatırımı" olacağını belirtti ve "Başkan bu fikir konusunda oldukça heyecanlıydı" diye ekledi.
Öte yandan Mamdani'nin dünkü ziyareti gizli tutuldu; ofisi, Washington'a vardıktan sonra duyuru yaptı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
ICE'IN GÖZALTINA ALDIĞI ÖĞRENCİLERİ SERBEST BIRAKMASINI İSTEDİ
Calvello, Mamdani'nin görüşmede Trump'tan, ICE tarafından gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Elmina Aghayeva'nın ve yakın zamanda ICE tarafından gözaltına alınan dört New Yorklu öğrencinin serbest bırakılmasını istedi.
Mamdani, başkandan Aghayeva'nın ilerleyen saatlerde serbest bırakılacağını bildiren bir telefon aldığını belirtti. Diğer dört öğrenciye ilişkin ise bir paylaşım yapılmadı.
Mamdani'nin Trump'la sürdürdüğü bu yakın ilişki, geçen yılki belediye başkanlığı kampanyasında başkanı sert sözlerle eleştirmesinin ardından dikkat çekici bir değişim olarak görülüyor.