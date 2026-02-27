Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, eşini, çalıştığı mobilya mağazasında darp etti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'da yürek yakan olay, 2025 Aralık'ta, Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi.

        ÖNCE EŞİNE BAĞIRMAYA BAŞLADI

        İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan kişi, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı.

        MAĞAZADA EŞİNİ DARP ETTİ

        İHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan koca, eşine şiddet uyguladı.

        REKLAM

        EŞE ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

        O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan kişinin, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

        KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesirde F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı mevki dron ile görüntülendi

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi. (AA)

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi