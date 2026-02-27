Samsun'da yürek yakan olay, 2025 Aralık'ta, Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi.

ÖNCE EŞİNE BAĞIRMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan kişi, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı.

MAĞAZADA EŞİNİ DARP ETTİ

İHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkesine hakim olamayan koca, eşine şiddet uyguladı.

EŞE ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan kişinin, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü.

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi.