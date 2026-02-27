Bolu'da 14 Şubat’ta, lise öğrencisi Efe Kerem Konuk (16) evinde ölü bulundu. Efe Kerem'in acısına dayanamayıp kalp krizi geçiren annesi Mine Konuk da 3 gün önce yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre torununu ve kızını arka arkaya kaybeden Hüseyin Başeken de kalp krizi geçirip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kentte 14 Şubat'ta lise öğrencisi Efe Kerem Konuk’un evde cansız bedeni bulundu. Efe Kerem, Kılıçarslan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA FENALAŞTI

Efe Kerem’in annesi Mine Konuk da 3 gün önce oğlunun Kılıçarslan Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarı başında fenalaşan Konuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mine Konuk, kalp pili takılması için buradan Ankara’ya sevk edildi. Kalp pili takılan Mine Konuk, ameliyattan 1 gün sonra sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Konuk, dün öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.