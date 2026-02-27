Canlı
        Son dakika çok büyük acı! Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!

        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!

        Bolu'da önce 16 yaşındaki torunu Efe Kerem Konuk'u, ardından kızı Mine Konuk'u kaybeden Hüseyin Başeken, yaşadığı acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Başeken'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!

        Bolu'da 14 Şubat’ta, lise öğrencisi Efe Kerem Konuk (16) evinde ölü bulundu. Efe Kerem'in acısına dayanamayıp kalp krizi geçiren annesi Mine Konuk da 3 gün önce yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre torununu ve kızını arka arkaya kaybeden Hüseyin Başeken de kalp krizi geçirip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        Kentte 14 Şubat'ta lise öğrencisi Efe Kerem Konuk’un evde cansız bedeni bulundu. Efe Kerem, Kılıçarslan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA FENALAŞTI

        Efe Kerem’in annesi Mine Konuk da 3 gün önce oğlunun Kılıçarslan Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti. Oğlunun mezarı başında fenalaşan Konuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mine Konuk, kalp pili takılması için buradan Ankara’ya sevk edildi. Kalp pili takılan Mine Konuk, ameliyattan 1 gün sonra sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Konuk, dün öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.

        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı! Haberi Görüntüle

        DEDESİ HASTANEDE

        Torunu Efe Kerem’in ölümüyle üzüntü yaşayan dede Hüseyin Başeken, kızı Mine’nin de ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştı.

        Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği belirlenen Başeken, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün, kalbi tekrar duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Başeken’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

