        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değilim." | Dış Haberler

        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."

        ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar vermediğini ifade ederken, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değiliz." diye konuştu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını dile getirdi.

        Giriş: 27.02.2026 - 20:37 Güncelleme:
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."

        ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar vermediğini ifade ederken, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değilim." diye konuştu.

        ABD Başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen Trump, "Sahip olmamız gereken şeyi bize vermediklerinden ötürü memnun değilim." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, Tahran'la daha fazla görüşme yapılmasının beklendiğini belirtirken, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya "Kullanmadan yapabilirsek iyi olur. Ancak bazen kullanmanız gerekiyor. Dünyadaki en büyük orduya sahibiz. Bunu yapmak istemem ancak bazen yapmanız gerekiyor." şeklinde yanıt verdi.

        İran'da olası bir değişikliğine dair konuşan Trump, "Rejim değişikliği olabilir ya da olmayabilir." ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca, "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ama o noktaya gelemiyorlar." dedi.

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

