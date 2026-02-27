Canlı
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Sahurda doğru tercih hangisi? Protein mi yoksa karbonhidrat mı? | Sağlık Haberleri

        Sahur sofrasında denge formülü: Protein ve karbonhidrat nasıl tüketilmeli?

        Ramazan ayında uzun süren açlık saatleri, sahur öğününün önemini bir kat daha artırıyor. Peki gün boyu tok ve enerjik kalmak için sahurda protein mi yoksa karbonhidrat mı öncelikli olmalı? İşte detaylar...

        Giriş: 27.02.2026 - 20:30
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?

        Oruç tutarken gün boyu enerjik kalmak mümkün mü? Beslenme uzmanları, sahurda protein ve kompleks karbonhidrat dengesinin önemine dikkat çekiyor. Yanlış tercihler erken acıkmaya neden olabilir.

        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?

        SAHURDA PROTEİN Mİ KARBONHİDRAT MI ÖNCELİKLİ OLMALI?

        Ramazan ayında gün boyu süren açlık ve susuzlukla başa çıkmanın en kritik noktalarından biri sahur öğünüdür. Uzmanlara göre sahurda yapılacak doğru besin tercihi; kan şekerinin dengelenmesi, tokluk süresinin uzaması ve gün içindeki enerji seviyesinin korunması açısından büyük önem taşır. Peki sahurda öncelik protein mi olmalı, yoksa karbonhidrat mı? İşte detaylı bir analiz:

        PROTEİN AĞIRLIKLI SAHURUN METABOLİZMAYA ETKİSİ

        Protein, sindirimi en uzun süren makro besin grubudur. Mideyi terk etme süresi karbonhidratlara göre daha uzundur ve bu durum tokluk hormonlarının (özellikle leptin ve GLP-1) daha dengeli çalışmasına katkı sağlar.

        Protein tüketmenin sahurdaki avantajları:

        - Uzun süre tokluk sağlar: Mide boşalma süresini yavaşlatır.

        - Kan şekerini dengeler: Ani glikoz yükselmelerini önler.

        - Kas kaybını önler: Uzun süreli açlıkta kas dokusunun korunmasına destek olur.

        - Metabolik hızı destekler: Termik etkisi yüksektir; sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır.

        Sahur için ideal protein kaynakları:

        - Yumurta (özellikle haşlanmış veya az yağlı omlet)

        - Az tuzlu beyaz peynir veya lor

        - Yoğurt ve kefir

        - Süt

        - Bitkisel protein kaynakları (nohut ezmesi, mercimek, badem)

        Uzmanlar sahurda ortalama 20–30 gram protein alımının gün boyu tokluk hissini belirgin şekilde artırabileceğini belirtiyor.

        KARBONHİDRATLAR: DOĞRU TERCİH EDİLİRSE ENERJİ KAYNAĞI

        Karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır. Ancak burada belirleyici olan karbonhidratın türüdür.

        Basit karbonhidratların riskleri:

        - Kan şekerini hızlı yükseltir

        - Hızlı düşüşe neden olur

        - 2–3 saat içinde yeniden acıkma hissi oluşturabilir

        - Gün içinde halsizlik ve baş ağrısını tetikleyebilir

        - Beyaz ekmek, poğaça, açma, şekerli reçeller ve paketli tatlı ürünler sahurda önerilmez.

        Kompleks karbonhidratların avantajları:

        - Lif oranı yüksektir

        - Sindirimi yavaştır

        - Kan şekerini dengeli yükseltir

        - Uzun süreli enerji sağlar

        Sahurda tercih edilebilecek kompleks karbonhidratlar:

        - Tam buğday veya çavdar ekmeği

        - Yulaf ezmesi

        - Bulgur

        - Tam tahıllı lavaş

        - Kepekli makarna (küçük porsiyon)

        Uzmanlara göre sahurda karbonhidrat tamamen kesilmemeli; ancak düşük glisemik indeksli seçeneklere yönelinmelidir.

        PROTEİN VE KARBONHİDRAT DENGESİ NASIL KURULMALI?

        En sağlıklı yaklaşım, proteini merkeze alıp kompleks karbonhidratlarla desteklenen dengeli bir tabak oluşturmaktır. Tek yönlü beslenme (sadece karbonhidrat ya da sadece protein) gün içindeki performansı olumsuz etkileyebilir.

        Örnek dengeli sahur menüsü:

        2 adet haşlanmış yumurta

        1–2 dilim tam buğday ekmeği

        1 kase yoğurt veya kefir

        Az tuzlu peynir

        Zeytin (aşırıya kaçmadan)

        Salatalık, domates, yeşillik

        1 avuç çiğ badem veya ceviz

        Bu kombinasyon hem mide doluluğunu artırır hem de enerji salınımını gün içine yayar.

        SAHURDA SIVI TÜKETİMİ VE TUZ DENGESİ

        Sahurda yalnızca katı gıdalar değil, sıvı dengesi de kritik önem taşır.

        En az 2–3 bardak su tüketilmeli

        Aşırı tuzlu peynir, salamura ürünler sınırlanmalı

        Şekerli içeceklerden kaçınılmalı

        Kafeinli içecekler (fazla çay/kahve) susuzluğu artırabileceği için kontrollü tüketilmeli

        Yoğurt ve kefir gibi fermente ürünler hem sıvı hem protein desteği sağlayarak avantaj sunar.

        KİMLER PROTEİNİ DAHA ÖNCELİKLİ TÜKETMELİ?

        Bazı gruplar için protein oranı daha kritik olabilir:

        - Gün içinde fiziksel olarak aktif çalışanlar

        - Spor yapanlar

        - Uzun süre masa başında çalışıp kan şekeri dalgalanması yaşayanlar

        - Diyabet riski taşıyan bireyler (doktor kontrolünde)

        Bu gruplarda protein ağırlıklı sahur, daha stabil enerji sağlayabilir.

        SAHURDA YAPILAN EN YAYGIN BESLENME HATALARI

        - Sadece hamur işi tüketmek

        - Hiç karbonhidrat almamak

        - Aşırı yağlı ve kızartma ürünler tercih etmek

        - Yetersiz su içmek

        - Sahuru tamamen atlamak

        Sahurun atlanması metabolizma hızında düşüşe ve gün içinde daha yoğun yorgunluğa neden olabilir.

        ALTIN ORAN DENGELİ TABAK

        Beslenme uzmanları sahurda yaklaşık olarak:

        %30 protein

        %40–45 kompleks karbonhidrat

        %25 sağlıklı yağ

        oranının dengeli bir dağılım oluşturabileceğini belirtiyor. Elbette bu oran kişisel ihtiyaçlara göre değişebilir.

        TEK TARAFLI DEĞİL, AKILLI PLANLANMIŞ SAHUR

        Sahurda “protein mi karbonhidrat mı?” sorusu aslında bir tercih meselesinden çok denge meselesidir. Protein ağırlıklı ama tamamen karbonhidratsız olmayan; kompleks karbonhidrat içeren ama basit şekerden uzak bir plan en doğru yaklaşımdır.

        Doğru planlanmış bir sahur öğünü:

        - Gün boyu tokluk sağlar

        - Enerji seviyesini dengeler

        - Kas kaybını önler

        - Kan şekerini stabil tutar

        - Susuzluk hissini azaltır

        Görsel Kaynak: istockphoto

