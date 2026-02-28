Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Bahçelievler'de uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı

        Bahçelievler'de uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı

        İstanbul Bahçelievler'de uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerine ateş açtı. 1 jandarmanın kolundan yaralandığı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 01:56 Güncelleme:
        Uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı; 1 jandarma yaralandı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilerle Bahçelievler'de 27 Şubat'ta temas gerçekleştirildiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

