Arnavutköy'de çiftlik sahibi çalışanını elektrikli testereyle yaraladı

Arnavutköy'de çiftlik sahibi ile çalışanı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Murat D. (56), çalışanı Ayhan Işık (36)'a elektrikli testereyle saldırdı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Işık, am... Daha Fazla Göster Arnavutköy'de çiftlik sahibi ile çalışanı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Murat D. (56), çalışanı Ayhan Işık (36)'a elektrikli testereyle saldırdı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Işık, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Murat D. ise polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Daha Az Göster