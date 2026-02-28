Kayseri Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü F.G., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. Anne Şerife G., ikinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi (9) de yanına aldı.

DHA'daki habere göre üvey baba F.G.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.’nin polise yaptığı şikayet sonrası üvey baba F.G. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Öte yandan üvey baba F.G.'nin, M.E.T.’ye şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; F.G’nin, çocuğa şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

Şerife G., görüntülerin yayınlanması sonrası konuştu. Eşi F.G. ile 3 yıllık evli olduğunu söyleyen Şerife G., "Eşim, 2'nci evliliğimden olan çocuğuma 3'üncü defa şiddet uyguladı. Ben ilkinde bir şey yapamadım. Nasıl bir şiddet uygulandığını görmediğim için sessiz kaldım. İkincisinde de videoya çektik. Kendisini ikaz ettim.

"BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"

'Bir daha sakın benim çocuğuma kesinlikle dokunmuyorsun' dedim. 'Çocuğumun herhangi bir yerinde bir morluk görürsem seni şikayet eder, evden uzaklaştırırım. Gereken ceza neyse o cezayı çekmek zorundasın' dedim. Bana, 'Yolun açık, git, istediğin yere başvur. Bana kimse bir şey yapamaz' dedi.

En son 9 Şubat'ta sabah eve geldi. 11.50’de ben işe gittim. İşe gitmeden önce örtüleri silkelemiştim. Camdan silkelerken, onun kremi ve bir iki parça kişisel eşyaları varmış. Onları görmedim. Sonra işe gittim. Ben gittikten sonra camdan bakmış. Eşyalarını dışarıda görünce bana sormadan, öğrenmeden çocuğu çağırmış. Camdan bakıp, 'Bu eşyaları sen mi attın?' demiş. Çocuk kanepeden ineceği sırada yakasından tutup iteklemiş. Beli sehpaya gelmiş" diye konuştu.

"SIRTI SİMSİYAHTI"

Şerife G., "Çocuğumu banyoya soktum. Tam sıcak suyu açacağım zaman sırtı simsiyahtı. 'Oğlum ne oldu' diyorum; bir şey söylemiyor. Çünkü çocuğu sürekli tehdit ediyormuş. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar, hemen geldiler. Tam polisler gelince eşim kaçıp gitti. Ondan sonra şikayetlerimde bulundum. Uzaklaştırma kararı verildi.