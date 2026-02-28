Canlı
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki: Milyarlarca dolar iade mi edilecek?

        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki: Milyarlarca dolar iade mi edilecek?

        ABD Yüksek Mahkeme'sinin tarifelerle ilgili kararına yönelik tepkisini sürdüren Trump, "ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili son kararı, uzun yıllardır ABD'yi kazıklayan ve bu karara göre bunu daha da artırarak yapmaya devam edebilecek ülke ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesine izin verebilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:20
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki

        ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının, ABD'nin ülkelere ve şirketlere yüz milyarlarca doları iade etmesini gerektirebileceğini ifade etti.

        Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararına yönelik tepkisini sürdüren Trump, "ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili son kararı, uzun yıllardır ABD'yi kazıklayan ve bu karara göre bunu daha da artırarak yapmaya devam edebilecek ülke ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesine izin verebilir" ifadelerini kullandı.

        Trump, ABD'den yıllarca faydalanan ve izin verilmemesi gereken milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin "son derece hayal kırıklığı yaratan bu karar" sonucunda daha önce görülmemiş türden "hak edilmemiş bir beklenmedik kazanç" elde etme hakkına sahip olmalarının mantıklı olmadığını savundu.

        ABD Başkanı Trump, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" değerlendirmesinde bulundu.

        ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

        Bazı şirketler Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açmaya başlamıştı.

