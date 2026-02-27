Ufuk Özkan ailesine kavuştu

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuştu. Zorlu süreçte kendisine donör olan set arkadaşı Salih Kıvırcık sayesinde sağlığına kavuşan Özkan, geçtiğimiz 3 Şubat’ta yaklaşık 11 saat süren kritik bir operasyon geçirmişti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından tedavi süreci tamamlanan ünlü oyuncu, hastaneden taburcu edildi. Evine dönmenin sevincini yaşayan Özkan; annesi ve kardeşleriyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından şu duygusal notla paylaştı, "Eve döndük… Çünkü en güzel hikâye aileyle yazılır" notunu düştü.

Öte yandan Özkan, geçtiğimiz günlerde hastalık döneminde yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirmişti. Oyuncu, yakın çevresindeki bazı isimleri hayatından çıkardığını belirterek, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu" diyerek sitem etmişti.