Uzun yıllardır karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Ufuk Özkan, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla yeniden hayata tutunmuştu. 3 Şubat'ta ameliyat masasına yatan Özkan, 11 saat süren operasyon sonucu zorlu günleri geride bırakmıştı.

Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık

Sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. GZT Alfa'ya konuşan oyuncu, hastalık döneminde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

"ALLAH BANA ONLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ"

Bazı yakın çevresinin hastalığı süresince yalnız bıraktığını söyleyen oyuncu, "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yaşadığı zorlu süreci bir hayat tecrübesi olarak gördüğünü belirten Ufuk Özkan, başkalarını memnun etmek uğruna kendi hayatından ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

"HAYATTA HİÇBİR ŞEYE ÜZÜLMEYİN"

Ufuk Özkan, "Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin" diyerek sevenlerine tavsiyede bulundu.