        Ufuk Özkan'ın kardeşi: Asla unutmayacağız - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan’ın kardeşi: Asla unutmayacağız

        Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, zor günleri anlatan duygusal bir mesaj yayımladı

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:34 Güncelleme:
        "Asla unutmayacağız"

        Uzun yıllardır karaciğer yetmezliği sorunu yaşayan Ufuk Özkan, set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla yeniden hayata tutunmuştu. 3 Şubat'ta ameliyat masasına yatan Özkan, 11 saat süren operasyon sonucu zorlu günleri atlatmıştı.

        Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, duygularını dile getiren bir paylaşımda bulundu.

        Umut Özkan
        Umut Özkan

        Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ağabeyimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu. Ama şükürler olsun ki ağabeyimin dediği gibi dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı. Ufuk ağabeyim ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı… Ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için ömürlük bir hatıra, tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak. Yaşadıklarımızı kalbimizde saklamakla yetinmeyip, bu duyguyu sevdiklerimizle de paylaşmak istedik. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye... Rabbim çare bekleyen, şifa bekleyen bütün kullarına şifa eylesin. Kimseyi umutsuzlukla sınamasın. Dualarımız birbirimize muhafız olsun" ifadelerine yer verdi.

