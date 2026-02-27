Metehan Baltacı'ya 10 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Metehan Baltacı TFF kayıtlarına göre suç tarihinde Galatasaray Spor Kulübü erkek futbol takımında futbolcuydu.

"KENDİ TAKIMINA BAHİS OYNADI"

Yasal bahis sitelerinden “N***ne” isimli şans oyunları sitesinde üyelik kaydının olduğu, Baltacı’nın TFF tarafından organize edilen 19 Mart 2021’de Galatasaray stadında Galatasaray - Rizespor erkek futbol takımına toplam gol 2.5 üst, şeklinde bahis yaptığı ortaya çıktı. Aynı şekilde TFF tarafından organize edilen 17 Nisan 2021 tarihinde Göztepe stadında Göztepe-Galatasaray erkek futbol müsabakasına toplam gol 2.5 üst şeklinde bahis yaptığı tespit edildi.

BAHİS OYNADIĞI DÖNEMLERDE KADRODA DEĞİLDİ

Baltacının bahis oynadığı dönemlerde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı, ancak bahis oynanan kuponu kendi müsabakası haricinde farklı müsabakalar veya spor dallarına ilişkin bahislerin de olması sebebi ile sonuç olarak kaybettiği tespit edildi.

"GALATASARAY'DA OYNARKEN BAHİS YAPMADIM"

Metehan Baltacı alınan ifadesinde özetle; "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, Galatasaray Kulübü'nde oynadığım süreçte bahis yapmadım" dedi.

BAHİS MESAJLARI TELEFONDA

Metehan Baltacı‘nın telefon incelemesinde; 2021 yılına ait whatsapp mesajında “****bahis” isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlar tespit edildiği de iddianamede yer aldı. "***90", "***bo", "***bet" isimli 3 yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı da tespit edildi.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında eylemleri değerlendirilen Metehan Baltacı hakkında iddianamede Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nda futbolcunun doğrudan veya dolaylı yoldan bahis oynamasının yasaklandığına yer verildi. "MÜSABAKADA YER ALMAMASI TEKNİK HEYETE BAĞLI" Bu kapsamda Baltacı'nın bahis oynanan müsabakada Galatasaray erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak takım kadrosunda yer aldığına dikkat çekilen iddianamede; Baltacı'nın müsabakada oynama durumunun teknik heyetin o anki tasarrufunda olduğu belirtildi. "ŞAHSİ KAZANÇ İÇİN BAHİS OYNADI" Takım içerisindeki taktik ve oyun seyri hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu belirtilen Baltacı'nın, maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğu vurgulandı. Bu nedenle Baltacı'nın amacının müsabakadan elde edilecek gelirden ziyade bahisten elde edilecek olan gelir olduğu iddia edildi. Buna göre Metehan Baltacı'nın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç elde etmek için bireysel anlamda bahis yaptığı ileri sürüldü. "HERKESE AÇIK OLMAYAN BİLGİLER NEDENİYLE AVANTAJLIYDI" Savcılığın nitelikli dolandırıcılık suçu bakımından yaptığı değerlendirmede ise Metehan Baltacı'nın

Galatasaray kadrosunda iken müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda olduğunun altı çizildi. Şüphelinin müsabakaya ilişkin olarak takımların taktik plan, oyuncuların fiziksel durumu ve oyunun seyri gibi herkese açık olmayan bilgi ve verilere sahip olduğu vurgulandı. Bu bağlamda soruşturmaya konu maçta oyuncu olan şüphelinin diğer bahis oyunculardan farklı olarak gizli bilgi/veri ve ayrıcalıklı olduğu kaydedildi. REKLAM Bu nedenle müsabakada oynama durumunun teknik heyetin tasarrufunda oynatabilir statüsünde olması sebebi ile maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. KİM OLDUĞUNU BAHİS SİTESİNDEN SAKLADI Buna göre; Metehan Baltacı’nın beyana dayalı güven ilişkisiyle oynan bir şans oyunu olan bahisi oynarken Metehan Baltacı’nın kim olduğunu “Ne***” isimli bahis sitesine bildirmeden oynadığına yer verildi . MASAK tarafından yasal bahis sitelerine gönderilen şüpheli işlem bildirimleri için, "Müşterinin işlem yaptığı bahis/talih oyununun sonucuna etki edebilecek rol ya da görevde bulunması" şeklinde uyarı bildirimi olduğuna yer verildi. Ancak Baltacı’nın sıradan bir kullanıcı gibi hareket ettiği ve bu şekilde gerçek konumunu gizlediği ileri sürüldü.