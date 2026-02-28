İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
İsrail ve ABD, bu sabah saatlerinde "İran rejiminin oluşturduğu tehditleri" gerekçe göstererek İran'a karşı ortak bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Saldırılarda İran dini lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın hedef alındığı iddia edildi. İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.
ABD ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim ve Cenevre'de sürdürülen diplomasi çalışmaları, İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. İsrail ABD ile birlikte düzenledikleri operasyonla sabah saatlerinde başkent Tahran'ı hava saldırılarıyla vurdu. İran da bölgedeki ABD üslerini hedef aldı.
Axios'un haberine göre, İsrail'in son saldırılarında, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dahil olmak üzere üst düzey İranlı siyasi ve askeri isimlerin hedef alındığı bildirildi.
Üst düzey bir ABD'li yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail'in İranlı üst düzey komutanlar ve siyasi liderlere yönelik hava saldırıları düzenlediğini doğruladı.
İsrail'in Channel 12 televizyonu ise Tel Aviv'deki değerlendirmelere göre, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktardı.
İran Dışişleri Bakanlığı bazı haberleri hızla yalanlayarak, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
İranlı yetkililer ise herhangi bir ölüm haberini resmen doğrulamadı.
İsrail ve ABD, Cumartesi günü erken saatlerde "İran rejiminin oluşturduğu tehditleri" gerekçe göstererek İran'a karşı ortak bir operasyon başlattıklarını duyurdu.
Saldırılar, Washington ile Tahran arasında İran'ın nükleer programına ilişkin Umman arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sürerken gerçekleşti. Cenevre'de yapılan yeni tur görüşmeler Perşembe günü sona ermişti.
Geçen Haziran ayında ABD, 12 gün süren İsrail-İran savaşı sırasında İran'daki üç nükleer tesisi vurmuştu.