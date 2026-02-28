Canlı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının ABD-İsrail suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının ABD-İsrail suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

        Giriş: 28.02.2026 - 14:06
        Pezeşkiyan'ın oğlu: Babam suikastten kurtuldu

        Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.

        İran lideri Hamaney'in ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de güvende olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

        Spor Bülteni - 27 Şubat 2026 (Galatasaray'ın Rakibi Liverpool)

        Galatasaray'ın rakibi Liverpool. Sarı kırmızılılar ilk maçı evinde 10-11 Mart'ta oynayacak. Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı. Temsilcimizin N.Forest'a karşı 2-1'lik galibiyeti yetmedi. Samsunspor Konferans Ligi'nde son 16'da. Temsilcimiz 27 yıl sonra Avrupa kupalarında tarih yazıyor.  Spor Bülten...
