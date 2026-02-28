İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu, babasının ABD-İsrail suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf Pezeşkiyan, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in saldırılarıyla hedef alındığını doğrulayan Yusuf, "Suikast girişimleri başarısız oldu ve diğer yetkililer de sağlıklı. Muhtemelen daha uzun sürecek bir çatışma yaşayacağız ve bu bir yıpratma savaşı olacak. Bu nedenle, bu günleri atlatmak için azim ve sabır şart." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney'in ve Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de güvende olduğu bilgisi paylaşılmıştı.