Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
Bursa'da, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangında, 75 yaşındaki Yakup ve 70 yaşındaki Fatma Gümüş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, karı koca çiftin cansız bedenine ulaştı
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kırsal Erenler Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç bir evde, sobadan kaynaklandığı belirlenen bir yangın çıktı.
VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
AA'daki habere göre olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
KARI KOCANIN CESEDİNE ULAŞILDI
Eve giren ekipler, yangın sırasında evde bulunan Yakup Gümüş (75) ve eşi Fatma Gümüş'ün (70) yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Çiftin cenazeleri, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
