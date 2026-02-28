Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!

        Bursa'da, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangında, 75 yaşındaki Yakup ve 70 yaşındaki Fatma Gümüş, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, karı koca çiftin cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Bursa'nın Orhaneli ilçesi Kırsal Erenler Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç bir evde, sobadan kaynaklandığı belirlenen bir yangın çıktı.

        VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

        Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

        AA'daki habere göre olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        KARI KOCANIN CESEDİNE ULAŞILDI

        Eve giren ekipler, yangın sırasında evde bulunan Yakup Gümüş (75) ve eşi Fatma Gümüş'ün (70) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Çiftin cenazeleri, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
