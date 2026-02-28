Canlı
        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Erzurum kara gömüldü; 2004’ten sonraki en yoğun yağış | Son dakika haberleri

        Erzurum kara gömüldü; 2004’ten sonraki en yoğun yağış

        Erzurum, 24 Şubat 2004'te yağan ve kalınlığı 110 santimetre olan kardan sonra tarihinin en fazla ikinci yağışını 27 Şubat'ta gördü. Kent merkezine bir günde yağan karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:06
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü

        Erzurum, 24 Şubat 2004’te yağan ve kalınlığı 110 santimetre olan kardan sonra tarihinin en fazla ikinci yağışını 27 Şubat’ta gördü. Kent merkezine bir günde yağan karın yüksekliği 60 santimetre olarak ölçüldü.

        Erzurum geçen hafta bahardan kalma günler yaşarken, perşembe gecesi başlayan kar yağışı cuma günü etkisini artırarak sürdürdü. Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün de uyarı yaptığı Erzurum’a 27 Şubat günü son yılların en fazla yağışı düştü. Gün boyu etkili olan yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçüldü.

        1 METRE 10 SANTİMDEN SONRA EN FAZLA MİKTAR

        Erzurum’da hayatı adeta durma noktasına getiren 60 santimetrelik kar kalınlığı 24 Şubat 2004’te yaşanan 110 santimetrelik kardan sonra en fazla yağış miktarı oldu.

        Erzurum’un geçen hafta özellikle mevsim normallerinin üzerinde bir bahar havası yaşadığını belirten Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürü Ömür Demirgüneş, “Bu haftayla beraber soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Perşembe günüyle birlikte yoğun bir kar yağışı bölgemizi etkisi altına aldı. Erzurum için 20 santim ve üzerinde bir uyarı vermiştik. Şu anda şehir merkezinde 60 santimetre kalınlığında kar yağışı gerçekleşti. 2004 yılında 1 metre 10 santimlik günlük en yüksek kar yağışı gerçekleşmişti. 2004’ten bu yana bu kadar yoğun bir kar yağışı yoktu. Bu sene maşallah sadece şehir merkezimize 60 santimetrelik kar yağışıyla Erzurum bereketini bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

        EKSİ 15, EKSİ 20 DERECE SOĞUKLAR

        Bölge Müdürü Demirgüneş, cumartesi günü öğle saatlerinde yağışın etkisini kaybedeceğini belirterek, sonrasında soğuk uyarısında bulundu. Demirgüneş, “Kar kesilmesinden sonra artık soğuklar başlayacak. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün de bu konuda bir uyarısı vardı. Eksi 15, eksi 20 derece soğuklar başlayacak. Erzurum bu kar yağışıyla birlikte aslına döndü. Bundan sonra da soğukların etkisi başlayacak Erzurum’da. Baharın mart ayının ortalarına kadar gelmesini bekliyoruz inşallah” dedi.

        Ceyhun Fersoy: Rüyada gibiyim

        Begüm Öner ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Ceyhun Fersoy, eşi ve kızları Karya'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu  

        #Erzurum
