        Haberler Gündem Trafik Son hali görüntülendi! Yeni Antalya-Konya Karayolu kapanmıştı! Son dakika haberi

        Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yoğun yağışlar nedeniyle sular altında kalan yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünün son hali havadan görüntülendi. Sular çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:00
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı'ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi.

        Yaklaşık 10 gün önce Antalya'da etkili olan sağanak yağış sonrası Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma kapatılmıştı. Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği için güzergâhın trafiğe kapatıldığını açıkladı.

        Bölgede özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu, bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi. Ulaşımın durdurulmasının ardından sürücüler alternatif yollara yönlendirilirken, trafik akışının Akseki ve Manavgat güzergahlarına kaydırıldığı bildirildi.

        Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından yol zemininde oluşabilecek hasarın da detaylı şekilde inceleneceği kaydedildi. Yolun Konya istikametine doğru Gembos Ovası'na yakın noktadaki kısımda yolun su seviyesinin ise halen yüksek olduğu belirtildi.

