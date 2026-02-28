Canlı
        Haberler Dünya Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık | Dış Haberler

        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık

        ABD'nin İran'a yönelik uzun süredir devam eden saldırı tehditlerinin bu sabah İran'a yönelik saldırılar başladı. ABD Başkanı Trump, yaptığı ilk açıklamada "ABD, İran'a büyük çaplı bir askeri operasyon başlattı. Amacımız, İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Dünya, bu sabaha gözünü uzun süredir ABD-İran hattında devam gerilimin ardından İran'da gerçekleşen patlamalara açtı. Diplomasi çabaları sürdürülmeye çalışılırken bu gerilim, İsrail'in İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. İran'ın başkenti Tahran'da sabah saatlerinde yaşanan patlamaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a büyük çaplı saldırı başlattıklarını duyurdu.

        Trump İran'a yönelik saldırıların ardından sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, ABD ordusunun İran'da "büyük çaplı operasyon" başlattığını ve ülkenin nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını söyledi.

        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        Trump'ın Truth Social'daki konuşmasından açıklamalar şöyle:

        "Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika'yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon başlattı. Füzelerini yok edeceğiz ve füze sanayilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen, tekrar, yok edilecek. Donanmalarını yok edeceğiz.

        REKLAM

        Bölgedeki terörist vekillerinin artık bölgeyi veya dünyayı istikrarsızlaştıramamalarını, güçlerimize saldıramamalarını ve bazen yol kenarı bombaları olarak da adlandırılan el yapımı patlayıcılarını kullanarak binlerce insanı, aralarında birçok Amerikalının da bulunduğu, ağır şekilde yaralayıp öldürememelerini sağlayacağız. Ve İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlayacağız."

        İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NA SESLENDİ: SİLAH BIRAKIN

        Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

        ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

        Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

        "47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi.

        Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.

        İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.

        İRAN HALKINA SESLENDİ

        Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

        İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

        Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.

        İRAN HAKKINDA HENÜZ KARAR VERMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Trump, saldırıdan saatler önce yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programı hakkındaki son görüşmelerin ardından İran'dan memnun olmadığını, ancak ülkeye saldırıp saldırmayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.

        Trump, "Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye istekli olmamaları beni mutlu etmiyor. Bu yüzden pek de memnun değilim" demişti. ABD Başkanı, İran'a karşı askeri güç kullanmak istemediğini vurgulamış, ancak bazen "mecbur kalıyorsunuz" demişti.

        ABD'nin İran'a yönelik olası saldırıları konusundaki endişeler, Cuma günü bölgedeki birçok ülkenin vatandaşlarına uyarıda bulunmasına yol açtı.

        Trump, uzun süredir Tahran'ın nükleer konusunda bir anlaşmaya varmaması halinde askeri harekat tehdidinde bulunuyor.

