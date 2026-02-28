İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar gerçekleştiriyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ta ABD üsleri hedefte. Birçok Körfez kentinden patlama haberleri geliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.
Irak'taki ABD üssünün de hedefte olduğu bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn'deki ABD Donanması 5. Filo Üssü ve Katar ile BAE'deki diğer ABD üslerine ağır füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. İsrail'in kalbindeki askeri ve güvenlik merkezleri de hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.
Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da "Daha önce de duyurduğumuz gibi ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) İran'a karşı yaptığı utanmazca saldırganlığa karşılık bölgedeki tüm işgal altındaki topraklar ve suçlu Amerikan üsleri İran füzeleriyle ağır darbelere maruz bırakıldı." açıklamasında bulundu.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını "düşman kesin olarak yenilene kadar kesintisiz devam ettireceği" kaydedildi.
Erbil Havalimanı'na saldırı engellendi
Irak’ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne atılan ve havada etkisiz hale getirilen hava araçları gözlendi.
Birden fazla sefer gerçekleşen saldırı girişimleri sonuçsuz kaldı, saldırının nereden yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.
Rudaw haber sitesine açıklama yapan üst düzey bir yetkili Erbil'e saldırı olduğunu teyit etti ancak saldırının türü ve hangi silahlarla yapıldığına ilişkin detay vermekten kaçındı.