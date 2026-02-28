İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar gerçekleştiriyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Irak'taki ABD üssünün de hedefte olduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn'deki ABD Donanması 5. Filo Üssü ve Katar ile BAE'deki diğer ABD üslerine ağır füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. İsrail'in kalbindeki askeri ve güvenlik merkezleri de hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da "Daha önce de duyurduğumuz gibi ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) İran'a karşı yaptığı utanmazca saldırganlığa karşılık bölgedeki tüm işgal altındaki topraklar ve suçlu Amerikan üsleri İran füzeleriyle ağır darbelere maruz bırakıldı." açıklamasında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını "düşman kesin olarak yenilene kadar kesintisiz devam ettireceği" kaydedildi.

Erbil Havalimanı'na saldırı engellendi

Irak’ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.