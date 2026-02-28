Canlı
        İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar gerçekleştiriyor | Dış Haberler

        İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine saldırılar gerçekleştiriyor

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ta ABD üsleri hedefte. Birçok Körfez kentinden patlama haberleri geliyor.

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 13:57
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        Irak'taki ABD üssünün de hedefte olduğu bildirildi.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn'deki ABD Donanması 5. Filo Üssü ve Katar ile BAE'deki diğer ABD üslerine ağır füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. İsrail'in kalbindeki askeri ve güvenlik merkezleri de hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

        Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da "Daha önce de duyurduğumuz gibi ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) İran'a karşı yaptığı utanmazca saldırganlığa karşılık bölgedeki tüm işgal altındaki topraklar ve suçlu Amerikan üsleri İran füzeleriyle ağır darbelere maruz bırakıldı." açıklamasında bulundu.

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını "düşman kesin olarak yenilene kadar kesintisiz devam ettireceği" kaydedildi.

        Erbil Havalimanı'na saldırı engellendi

        Irak’ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'nda yer alan ABD üssüne atılan füze veya insansız hava araçları etkisiz hale getirildi.

        Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD üssüne atılan ve havada etkisiz hale getirilen hava araçları gözlendi.

        Birden fazla sefer gerçekleşen saldırı girişimleri sonuçsuz kaldı, saldırının nereden yapıldığına ilişkin bilgi bulunmuyor.

        Rudaw haber sitesine açıklama yapan üst düzey bir yetkili Erbil'e saldırı olduğunu teyit etti ancak saldırının türü ve hangi silahlarla yapıldığına ilişkin detay vermekten kaçındı.

        Pakistan'dan Kabil'e saldırı

        Pakistan güvenlik güçleri, Kabil'de gerçekleşen hava saldırısının görüntülerini paylaştı

