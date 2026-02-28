Canlı
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede

        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. Dizi, reytinglerde tüm kategorilerde zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 13:42 Güncelleme:
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 8.92 izlenme oranı, 22.73 izlenme payı, AB’de 8.27 izlenme oranı, 23.45 izlenme payı, Total grubunda ise 7.89 izlenme oranı, 20.78 izlenme payı ile birinci oldu. Sosyal medyada ise 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 5 saat TT listesinde yer aldı. Yayınlanan bölümde Ömer ve Kıvılcım bebekleri Kemal ile sınanırken, Nursema’nın İlhami ile evlenmeden önce duygularını itiraf ettiği mektubu alan Asil, nikaha engel olmak istedi.

        127'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bebeklerinin doğum sırasında hastanede başka bir bebekle karıştığını öğrenen Kıvılcım ve Ömer, hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya kaldılar. Büyüttükleri Kemal bebeği, öz ailesine teslim ederek kendi biyolojik evladını teslim alan Kıvılcım’ın isyanı izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

        Kıvılcım ve Ömer, Kemal’e veda etti;

        Kıvılcım, başlangıçta Salkım’ın ziyaretini kabul etmekte zorlansa da iki annenin dertleştiği ve Salkım’ın, Kıvılcım’a destek olduğu anlar bölümün öne çıkan sahneleri arasında yer aldı. Tuncay, Başak’ın hamile olduğunu sanarak Ünallar’ın iftar sofrasında müjdeli haberi paylaştı. Henüz birbirlerine aşklarını itiraf edememiş olan Fatih ve Başak, bu haberin gerçekleşme ihtimalinin hayalini kurarken; Başak, hamile olmadığını açıklayarak durumu netleştirdi.

        Başak hamile olmadığını açıkladı;

        Nilay’ın servetinin peşine düşen Yağız, köpek Badi’yi kullanarak Nilay’ın telefon numarasını almayı başardı. İkilinin parktaki bu karşılaşmasına uzaktan şahit olan Elif’in gördüklerini evde çarpıtarak anlatması, aile içinde büyük bir krize yol açtı. Nilay ve Elif arasında alevlenen şiddetli tartışmayı Abdullah araya girerek sonlandırabildi.

        Nursema, duygularını itiraf ettiği bir mektup kaleme alarak Asil’i geride bırakmıştı. Heyecan dolu bölümde mektup, beklenmedik bir şekilde Nilay’ın eline geçti. Nursema’nın sevdiği kişiyle olmasını isteyen Nilay, iki kalbi kavuşturmak için mektubu Asil’e ulaştırdı. Nursema’nın satırlarını, gözyaşları içinde okuyan Asil, bu evliliğe engel olmak için hızla nikah dairesine koştu. Bölümün final sahnesinde ise Sezen Aksu’nun ruhu saran “Biliyorsun” şarkısı eşliğinde bir yanda İlhami ile nikah masasına oturan Nursema, diğer yanda ise ona yetişmeye çalışan Asil’in mücadelesi ekrana geldi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “YA ANNENLER BU EVDEN GİDER, YA BEN!”

        Nursema’nın, İlhami ile evlendiği yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla ortaya çıkıyor. Nursema evlendikten sonra İlhami ve Ulvi ile birlikte yaşamaya başlarken, Kıvılcım ve Ömer bebeğe alışma sürecini sancılı geçiriyor. Asil ve Elif’in ayrılığının dikkat çektiği tanıtımda Salkım ve Çimen arasında yaşanan kriz büyük merak uyandırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 128'inci bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

