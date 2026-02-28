ABD-İsrail İran'a saldırdı! Dünyadan peş peşe açıklamalar geldi
ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a saldırmasının ardından İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından dünyadan açıklamalar gelmeye başladı. Rusya, "Durumun derhal diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullanırken, NATO gelişmelerin takip edildiğini belirtti
ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladı. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından dünyadan açıklamalar gelmeye başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında, "Özellikle endişe verici olan, ABD'nin son aylarda dünya düzeninin uluslararası temellerine indirdiği istikrarsızlaştırıcı darbeliğin sert niteliğidir" açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Durumun derhal diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesini talep ediyoruz" dedi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisi, İran'ın sivil halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, sivil ve siyasi haklara saygı taleplerinin devam ettiğini belirtti. Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin gerilimleri azaltma çabalarını desteklemek için müttefikler ve bölgesel liderlerle istişarede bulunacağını da eklendi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin "İran'ın cesur halkının baskıya karşı mücadelesinde yanında olduğunu" ve İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme çabalarında ABD'yi desteklediğini söyledi.
İngiltere Hükümeti Sözcüsü, ülkenin "daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediğini" belirterek, "çıkarlarımızı korumaya hazırız" dedi.
NATO'dan yapılan açıklamada "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" denildi.
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ise, "İran halkı, hükümetlerinin tercihlerinin bedelini ödememeli" açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerine saldıran İran'ı kınadı.
Almanya Hükümet Sözcüsü, Almanya'nın İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi bilgilendirildiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "İran'daki olaylar nedeniyle son derece endişeliyiz. Bölgedeki ortaklarımızla temas halindeyiz. Tarafları sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz" dedi.