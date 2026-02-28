Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD-İsrail İran'a saldırdı! Dünyadan peş peşe açıklamalar geldi | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran'a saldırdı! Dünyadan peş peşe açıklamalar geldi

        ABD ve İsrail'in sabah saatlerinde İran'a saldırmasının ardından İran, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine geniş çaplı bir saldırı başlattı. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından dünyadan açıklamalar gelmeye başladı. Rusya, "Durumun derhal diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullanırken, NATO gelişmelerin takip edildiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 14:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!

        ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladı. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından dünyadan açıklamalar gelmeye başladı.

        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı Haberi Görüntüle

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında, "Özellikle endişe verici olan, ABD'nin son aylarda dünya düzeninin uluslararası temellerine indirdiği istikrarsızlaştırıcı darbeliğin sert niteliğidir" açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Durumun derhal diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesini talep ediyoruz" dedi.

        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisi, İran'ın sivil halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, sivil ve siyasi haklara saygı taleplerinin devam ettiğini belirtti. Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin gerilimleri azaltma çabalarını desteklemek için müttefikler ve bölgesel liderlerle istişarede bulunacağını da eklendi.

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin "İran'ın cesur halkının baskıya karşı mücadelesinde yanında olduğunu" ve İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme çabalarında ABD'yi desteklediğini söyledi.

        İngiltere Hükümeti Sözcüsü, ülkenin "daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediğini" belirterek, "çıkarlarımızı korumaya hazırız" dedi.

        NATO'dan yapılan açıklamada "Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" denildi.

        REKLAM
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık Haberi Görüntüle

        Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ise, "İran halkı, hükümetlerinin tercihlerinin bedelini ödememeli" açıklamasında bulundu.

        Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerine saldıran İran'ı kınadı.

        Almanya Hükümet Sözcüsü, Almanya'nın İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi bilgilendirildiğini söyledi.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "İran'daki olaylar nedeniyle son derece endişeliyiz. Bölgedeki ortaklarımızla temas halindeyiz. Tarafları sivilleri korumaya ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ceyhun Fersoy: Rüyada gibiyim

        Begüm Öner ile birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Ceyhun Fersoy, eşi ve kızları Karya'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?