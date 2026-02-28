ABD-İsrail İran'a saldırdı! Dünyadan peş peşe açıklamalar geldi

ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonun ardından İran da bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başladı. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından dünyadan açıklamalar gelmeye başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında, "Özellikle endişe verici olan, ABD'nin son aylarda dünya düzeninin uluslararası temellerine indirdiği istikrarsızlaştırıcı darbeliğin sert niteliğidir" açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "Durumun derhal diplomatik çözüm yoluna geri döndürülmesini talep ediyoruz" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ofisi, İran'ın sivil halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, sivil ve siyasi haklara saygı taleplerinin devam ettiğini belirtti. Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, Meloni'nin gerilimleri azaltma çabalarını desteklemek için müttefikler ve bölgesel liderlerle istişarede bulunacağını da eklendi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin "İran'ın cesur halkının baskıya karşı mücadelesinde yanında olduğunu" ve İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme çabalarında ABD'yi desteklediğini söyledi.

İngiltere Hükümeti Sözcüsü, ülkenin "daha geniş bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediğini" belirterek, "çıkarlarımızı korumaya hazırız" dedi.