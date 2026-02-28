Genç oyuncu İbrahim Yıldız'a veda günü
Geçtiğimiz yıl devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, dün hayatını kaybetmişti. 27 yaşında vefat eden oyuncu, son yolculuğuna uğurlandı
17 Ağustos 2025’te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Dün akşam saatlerinde Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldız için Kartal Soğanlık'taki Safa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Genç oyuncu, cenaze namazının ardından Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.
Ünlü oyuncu Alina Boz da yakın arkadaşının cenazesine katıldı.
