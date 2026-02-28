Canlı
        Haberler Magazin Genç oyuncu İbrahim Yıldız'a veda günü - Magazin haberleri

        Genç oyuncu İbrahim Yıldız'a veda günü

        Geçtiğimiz yıl devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, dün hayatını kaybetmişti. 27 yaşında vefat eden oyuncu, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Son yolculuğuna uğurlandı

        17 Ağustos 2025’te şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan İbrahim Yıldız, aylardır yoğun bakımda tedavi görüyordu.

        Dün akşam saatlerinde Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldız için Kartal Soğanlık'taki Safa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Genç oyuncu, cenaze namazının ardından Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.

        Ünlü oyuncu Alina Boz da yakın arkadaşının cenazesine katıldı.

        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında kayyum olarak görevlendirildiği Karpuz Danışmanlık Limited Şirketine ait safkan İngiliz kısrağı ile dişi tayı satışa çıkarıyor. (AA)

