        Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor - Beşiktaş: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u Agbadou'nun kafa golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran siyah-beyazlılar, üst üste 3. galibiyetine imza attı.

        Giriş: 28.02.2026 - 14:55
        Kara Kartal seriye bağladı!

        Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş, Süper Lig'de kazanmaya devam ediyor... Kara Kartal, 24. haftada konuk olduğu Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 52. dakikada Agbadou attı. Kafayla fileleri havalandıran Fildişi Sahilli stoper, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

        YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI

        Beşiktaş, Kocaelispor karşısında aldığı sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2 Kasım 2025'te oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

        BU SEZON İLK KEZ 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ!

        Beşiktaş ayrıca Başakşehir ve Göztepe'den sonra Kocaelispor'u da yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Siyah-beyazlılar puanını 46'ya yükselterek 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

        Üst üste 2. mağlubiyetini alan 8. sıradaki Kocaelispor ise 30 puanda kaldı.

