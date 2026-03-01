Michael Jackson'a ölümünden 17 yıl sonra dört kardeşten cinsel istismar suçlaması
Bir dönem Michael Jackson'ın en yakınında olan, şimdi 30'lu ve 40'lı yaşlardaki dört kardeş, pop yıldızını, henüz 7-8 yaşlarındayken kendilerine cinsel istismarda bulunmakla suçladı. Yıllar sonra gelen bu dava için Jackson'ın mirasçıları, "çaresiz bir para kapma girişimi" nitelendirmesi yaptı
Michael Jackson, ölümünden 17 yıl sonra çocuk cinsel istismarı ve insan ticaretiyle suçlanıyor.
2009'da hayatını kaybeden 'Popun Kralı' lakaplı müzik yıldızı, bir zamanlar yakın arkadaş olduğu kişiler tarafından suçlanarak dava edildi.
Jackson'ın eski arkadaşları olan Frank, Dominic, Marie-Nicole Porte ve Aldo Cascio kardeşler, şarkıcının mirasçılarına karşı dava açtı. Bir zamanlar Michael Jackson ile çok yakın oldukları bilinen Cascio kardeşler, Jackson'ın her birini uyuşturduktan sonra kendilerine tecavüz ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
"ÇALIŞANLAR İSTİSMARI GİZLİYORDU"
Los Angeles'ta mahkemeye başvuran kardeşler, istismarın "bazılarının 7 veya 8 yaşında olduğu zamanlara kadar uzandığını" iddia etti.
Jackson'ın, çocuk istismarcılarının tipik yöntemlerini, yani servetini ve şöhretini kullandığını iddia eden kardeşler, Jackson'a yardım ve yataklık eden, istismarı gizleyen bir çalışan sisteminin olduğunu ileri sürdü.
Kardeşler, Jackson'ın yardımcılarının, çocuklukları boyunca onları istismara hazırladığını ve beyinlerini yıkadığını iddia etti.
"UYUŞTURDU, KORKUTTU"
Cascio ailesi, Jackson'ın babaları aracılığıyla tanıştıktan sonra hayatlarına "sızdığını" ileri sürdü. Çünkü babaları, Jackson'ın sık sık gittiği lüks otellerden birinde çalışıyordu.
Kardeşler, ünlü şarkıcının, istismar başlamadan önce kendilerine lüks hediyeler, takıntılı ilgi ve ünlü yaşam tarzına erişim sağladığını iddia etti.
Mahkeme belgelerinde şu ifadeler yer aldı: Onlara uyuşturucu ve alkol verdi. İstismarı normalleştirmek ve duyarsızlaştırmak için, aralarında çıplak çocukların resimlerinin de bulunduğu pornografik materyaller gösterdi. Onları korkuttu ve başkalarına güvenmemelerine neden oldu. Çünkü yaptıklarının ortaya çıkması halinde sadece kendi hayatının değil, onların ve aile üyelerinin hayatlarının da mahvolacağına onları ikna etti.
Cascio ailesi, bir ay önce, Jackson ailesiyle yaptıkları mali anlaşmayı geçersiz kılma girişiminin bir parçası olarak mahkemede karşı karşıya gelmişti. Davanın bir sonraki duruşması 5 Mart'ta yapılacak.
Kasım 2025'te mahkemeye sunulan bir dilekçede, 44 yaşındaki Frank, 37 yaşındaki Porte ve 34 yaşındaki Aldo, Jackson'ın mirasçılarını, istismar iddialarını susturmak için baskı yapmakla suçladı.
Kardeşler, Jackson'ın çocuk istismarı suçlamalarıyla tutuklanıp yargılandığı 2003 ile 2004 yılları arasında bir dönemde, şarkıcının kendilerine o zamanki avukatı Mark Geragos aracılığıyla saklanmalarını ve onunla birlikte kaldıkları gerçeğini gizli tutmalarını söylediğini iddia etti.
"ÇARESİZ BİR PARA KAPMA GİRİŞİMİ"
Geragos daha sonra avukat Howard King ile birlikte kardeşleri Jackson'ın mirasçılarına karşı açtıkları davalarda temsil etmeye başladı.
Jackson'ın mirasçılarını temsil eden avukat Marty Singer, Cascio ailesinin pop yıldızına yönelik iddialarını yalanladı. Singer, davayı Frank Cascio tarafından yürütülen "çaresiz bir para kapma girişimi" olarak nitelendirdi.
"Aile, 25 yılı aşkın bir süre boyunca Michael Jackson'ı şiddetle savundu ve uygunsuz davranışta bulunmadığına dair tanıklıkta bulundu" diyen avukat, "Bu yeni dava, Michael'ın mirasından ve şirketlerinden yüz milyonlarca dolar elde etme planlarında kullanılan açık bir dava açma taktiği" diye konuştu.