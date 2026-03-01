Michael Jackson'a ölümünden 17 yıl sonra dört kardeşten cinsel istismar suçlaması

Michael Jackson, ölümünden 17 yıl sonra çocuk cinsel istismarı ve insan ticaretiyle suçlanıyor.

2009'da hayatını kaybeden 'Popun Kralı' lakaplı müzik yıldızı, bir zamanlar yakın arkadaş olduğu kişiler tarafından suçlanarak dava edildi.

Jackson'ın eski arkadaşları olan Frank, Dominic, Marie-Nicole Porte ve Aldo Cascio kardeşler, şarkıcının mirasçılarına karşı dava açtı. Bir zamanlar Michael Jackson ile çok yakın oldukları bilinen Cascio kardeşler, Jackson'ın her birini uyuşturduktan sonra kendilerine tecavüz ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

"ÇALIŞANLAR İSTİSMARI GİZLİYORDU"

Los Angeles'ta mahkemeye başvuran kardeşler, istismarın "bazılarının 7 veya 8 yaşında olduğu zamanlara kadar uzandığını" iddia etti.

Jackson'ın, çocuk istismarcılarının tipik yöntemlerini, yani servetini ve şöhretini kullandığını iddia eden kardeşler, Jackson'a yardım ve yataklık eden, istismarı gizleyen bir çalışan sisteminin olduğunu ileri sürdü.

Kardeşler, Jackson'ın yardımcılarının, çocuklukları boyunca onları istismara hazırladığını ve beyinlerini yıkadığını iddia etti.

"UYUŞTURDU, KORKUTTU" Cascio ailesi, Jackson'ın babaları aracılığıyla tanıştıktan sonra hayatlarına "sızdığını" ileri sürdü. Çünkü babaları, Jackson'ın sık sık gittiği lüks otellerden birinde çalışıyordu. Kardeşler, ünlü şarkıcının, istismar başlamadan önce kendilerine lüks hediyeler, takıntılı ilgi ve ünlü yaşam tarzına erişim sağladığını iddia etti. Mahkeme belgelerinde şu ifadeler yer aldı: Onlara uyuşturucu ve alkol verdi. İstismarı normalleştirmek ve duyarsızlaştırmak için, aralarında çıplak çocukların resimlerinin de bulunduğu pornografik materyaller gösterdi. Onları korkuttu ve başkalarına güvenmemelerine neden oldu. Çünkü yaptıklarının ortaya çıkması halinde sadece kendi hayatının değil, onların ve aile üyelerinin hayatlarının da mahvolacağına onları ikna etti. Cascio ailesi, bir ay önce, Jackson ailesiyle yaptıkları mali anlaşmayı geçersiz kılma girişiminin bir parçası olarak mahkemede karşı karşıya gelmişti. Davanın bir sonraki duruşması 5 Mart'ta yapılacak. Kasım 2025'te mahkemeye sunulan bir dilekçede, 44 yaşındaki Frank, 37 yaşındaki Porte ve 34 yaşındaki Aldo, Jackson'ın mirasçılarını, istismar iddialarını susturmak için baskı yapmakla suçladı.