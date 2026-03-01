ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir 'İran'ın nükleer silah çalışmaları' iddiasıyla İran'a yönelik tehditlerini artırmıştı. ABD Başkanı devam eden gerilimin ardından İsrail ile birlikte dün sabah İran'a operasyon başlattı.

Haziran 2025'te 12 günlük İran-İsrail çatışmalarının ardından bölgede tansiyon had safhaya çıkarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 30 yılı aşkın süredir "İran'ın nükleer silah geliştirdiği" yönündeki tekrarlayan açıklamaları yeniden gündem oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 30 yılı aşkın süredir İran'dan kaynaklanan "yaklaşan nükleer tehdit" uyarısında bulunuyor: "İran nükleer silah geliştirmeye çok yakın."

Netanyahu, 1992 yılında milletvekili olarak İsrail Parlamentosu Knesset'te yaptığı konuşmadan bu yana, Tahran'ın nükleer bomba edinmesine yalnızca birkaç yıl kaldığını defalarca öne sürdü. O dönemde, "Üç ila beş yıl içinde İran'ın nükleer bomba geliştirme ve üretme kapasitesinde kendi kendine yeterli hale geleceğini varsayabiliriz" demişti. Bu öngörüsünü 1995'te yayımlanan Fighting Terrorism adlı kitabında da yineledi.

Tehdit algısı, Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle temaslarını da defalarca şekillendirdi. 2002 yılında ABD Kongresi'nde bir komite önünde konuşan Netanyahu, Irak'ın işgalini savundu ve hem Irak'ın hem de İran'ın nükleer silah elde etmek için yarıştığını ileri sürdü. ABD öncülüğündeki Irak işgali kısa süre sonra gerçekleşti, ancak ülkede kitle imha silahlarına rastlanmadı.

2009: BİR-İKİ YIL KALDI

2009'da WikiLeaks tarafından yayımlanan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yazışması, Netanyahu'nun Kongre üyelerine İran'ın nükleer kapasiteye ulaşmasına yalnızca bir ya da iki yıl kaldığını söylediğini ortaya koydu.

2012: EN GEÇ GELECEK BAHARA

Üç yıl sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Netanyahu, İran'ın nükleer eşiğe her zamankinden daha yakın olduğu iddiasını somutlaştırmak için ünlü "çizgi film bombası" görselini kürsüde göstermişti. 2012'de, "En geç gelecek bahara, en fazla gelecek yaza kadar… orta düzey zenginleştirmeyi tamamlayacak ve son aşamaya geçecekler" demişti.

Netanyahu'nun ilk uyarısından bu yılı 30 yılı aşkın süre geçti, İran her zaman nükleer silah edineceği yönündeki iddiaları reddetti. İran'ın nükleer bomba üretmeye ne kadar yakın olduğu belirsiz ancak ana bileşen olan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminde önemli ilerleme kaydetti.