Ünlü isimlerden ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki

ABD ve İsrail'in İran'a dün sabah itibarıyla başlattığı operasyon, politik görüşlerini sergilemekten kaçınmayan sanatçıların tepkisine neden oldu.

Mark Ruffalo, John Cusack, Stephen King, Jack White, Rosie O'Donnell, Carrie Coon gibi ünlüler, ABD ve İsrail güçlerinin gece boyunca İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda öldürüldüğünü açıklamasının ardından, rock grubu The White Stripes'ın solisti Jack White, "Üzerinde 'ABD' yazan bir kamyoncu şapkası takarken bir ülkeye savaş ilan etmesini izlemek hoşunuza gidiyor mu? İşte 'Barış Kurulu'nun lideri. Donny, bir sonraki savaş duyurusu için, kadife eşofman giyip Big Mac yerken ayaklarını Resolute masasına uzatmanı öneririm" ifadesini kullandı.

"Venezule, Grönland, İran, Küba; ne fark var ki, değil mi? Don Jr. veya Barron'un savaşmasına veya ölmesine gerek yok, başkalarının çocukları ölecek. O yüzden işgal et ve bombala!" sözleriyle Trump'a yüklenen sanatçı, "Barış Kurulu için yeni üyeler bir milyar dolardan başlayan fiyatlarla! Donny'nin henüz gerçek bir Nobel Barış Ödülü almadığına inanabiliyor musunuz? Haksızlık! Belki üçüncü döneminde bir tane alır" sözleriyle tepki gösterdi.

TRUMP'IN DAMADINA TEPKİ GÖSTERDİ

Marvel Sinematik Evreni'nin Hulk'u olarak tanınan Mark Ruffalo, Instagram'da, Trump'ın İran'la baş müzakerecilerinden biri olan damadı Jared Kushner hakkında bir makale paylaştı ve "Savaşa girmemizi sağlamak için gönderildi" diye yazdı.

"HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR"

Amerikalı komedyen Rosie O'Donnell, Trump'ın hava saldırısı emri verme kararının kendi seçim vaatlerine aykırı olduğunu öne sürdü. O'Donnell, Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasından iki alıntı içeren bir gönderinin altına, "Sadece ve her zaman yalan söylüyor #Trump'ıAzledin" diye yazdı.

Ünlü komedyenin ilk alıntısında şu sözler vardı: Kamala kazanırsa, onu sadece ölüm ve yıkım bekliyor çünkü o bitmek bilmeyen savaşların adayı. Ben barışın adayıyım. Ben barışım.

İkinci alıntı ise şöyleydi: Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım.

"SAVAŞ BAKANLIĞI ŞAKA DEĞİLMİŞ"

'White Lotus' dizisinin yıldızı Carrie Coon, X hesabından şu yorumu yaptı: 'Savaş Bakanlığı.' Bu konuda şaka yapmıyorlarmış.

"GÖREVDEN ALIN"

Korku romanları yazarı Stephen King, “ABD Anayasası'nın 1. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir" dedi. Ünlü yazar, “O şerefsizi görevden alın” diye öfkesini dile getirdi.