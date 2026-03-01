Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü isimlerden ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki

        Ünlü isimlerden ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki

        ABD ve İsrail'in dün sabah İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından Amerikalı sanatçılar seslerini yükseltti. Mark Ruffalo, John Cusack, Stephen King, Jack White, Rosie O'Donnell, Carrie Coon gibi ünlüler Trump yönetimine tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülerden İran saldırısına tepki

        ABD ve İsrail'in İran'a dün sabah itibarıyla başlattığı operasyon, politik görüşlerini sergilemekten kaçınmayan sanatçıların tepkisine neden oldu.

        Mark Ruffalo, John Cusack, Stephen King, Jack White, Rosie O'Donnell, Carrie Coon gibi ünlüler, ABD ve İsrail güçlerinin gece boyunca İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesinin ardından açıklama yaptı.

        "BAŞKALARININ ÇOCUKLARI ÖLECEK"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda öldürüldüğünü açıklamasının ardından, rock grubu The White Stripes'ın solisti Jack White, "Üzerinde 'ABD' yazan bir kamyoncu şapkası takarken bir ülkeye savaş ilan etmesini izlemek hoşunuza gidiyor mu? İşte 'Barış Kurulu'nun lideri. Donny, bir sonraki savaş duyurusu için, kadife eşofman giyip Big Mac yerken ayaklarını Resolute masasına uzatmanı öneririm" ifadesini kullandı.

        "Venezule, Grönland, İran, Küba; ne fark var ki, değil mi? Don Jr. veya Barron'un savaşmasına veya ölmesine gerek yok, başkalarının çocukları ölecek. O yüzden işgal et ve bombala!" sözleriyle Trump'a yüklenen sanatçı, "Barış Kurulu için yeni üyeler bir milyar dolardan başlayan fiyatlarla! Donny'nin henüz gerçek bir Nobel Barış Ödülü almadığına inanabiliyor musunuz? Haksızlık! Belki üçüncü döneminde bir tane alır" sözleriyle tepki gösterdi.

        TRUMP'IN DAMADINA TEPKİ GÖSTERDİ

        Marvel Sinematik Evreni'nin Hulk'u olarak tanınan Mark Ruffalo, Instagram'da, Trump'ın İran'la baş müzakerecilerinden biri olan damadı Jared Kushner hakkında bir makale paylaştı ve "Savaşa girmemizi sağlamak için gönderildi" diye yazdı.

        REKLAM

        "HER ZAMAN YALAN SÖYLÜYOR"

        Amerikalı komedyen Rosie O'Donnell, Trump'ın hava saldırısı emri verme kararının kendi seçim vaatlerine aykırı olduğunu öne sürdü. O'Donnell, Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasından iki alıntı içeren bir gönderinin altına, "Sadece ve her zaman yalan söylüyor #Trump'ıAzledin" diye yazdı.

        Ünlü komedyenin ilk alıntısında şu sözler vardı: Kamala kazanırsa, onu sadece ölüm ve yıkım bekliyor çünkü o bitmek bilmeyen savaşların adayı. Ben barışın adayıyım. Ben barışım.

        İkinci alıntı ise şöyleydi: Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım.

        "SAVAŞ BAKANLIĞI ŞAKA DEĞİLMİŞ"

        'White Lotus' dizisinin yıldızı Carrie Coon, X hesabından şu yorumu yaptı: 'Savaş Bakanlığı.' Bu konuda şaka yapmıyorlarmış.

        "GÖREVDEN ALIN"

        Korku romanları yazarı Stephen King, “ABD Anayasası'nın 1. Madde, 8. Bölümü uyarınca, savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi yalnızca Kongre'ye aittir" dedi. Ünlü yazar, “O şerefsizi görevden alın” diye öfkesini dile getirdi.

        "EPSTEIN OLAYINDAN DİKKAT DAĞITMAK İSTİYOR"

        Ünlü oyuncu John Cusack, sosyal medya paylaşımında, "Trump, Epstein olayından dikkatleri dağıtmak ve 30 yılı aşkın süredir bunun için lobi yapan Netanyahu'nun isteklerini yerine getirmek için bir kışkırtma savaşı başlatıyor. Artık yetmez mi?" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir şahıs oyun oynamak için gittiği internet kafade aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.(İHA)

        #iran saldırısı
        #savaş
        #Donald Trump
        #abd ve israil saldırısı
        #ünlüler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"