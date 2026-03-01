Canlı
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: İsrail ve ABD saldırılarında öldürülen üst düzey isimler | Dış Haberler

        İsrail ve ABD saldırılarında öldürülen üst düzey isimler

        İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda İran dini lideri Hamaney'in öldürüldüğü açıklandı. Saldırılarda Hamaney dışında birçok İranlı üst düzey isim de öldürüldü. İşte o isimler..

        Giriş: 01.03.2026 - 11:54
        Öldürülen üst düzey isimler
        İsrail ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği saldırılarda İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğü açıklandı. Saldırılarda Hamaney dışında birçok üst düzey isim de öldürüldü.

        İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi
        İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi

        İran medyası, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.

        İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade
        İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade
        Öte yandan Tahran, İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un da ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

        İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur (Ortada)
        İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur (Ortada)

        IRNA'nın haberine göre, Ali Hamaney'in en üst düzey güvenlik danışmanlarından biri olan Ali Şamkhani de öldürüldü.

        İran devlet medyası, İran dini lideri Hamaney'in kızının, torununun, damadının ve gelininin de ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

