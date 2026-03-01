İzmir'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok canice geldi. Bu durum beni ve çocuğumu çok yıprattı. Kaza diyorlar. Kaza değil bu. Kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, İzmir'in Menemen ilçesinde meydana geldi. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı.

"ÇOCUKLARA DUA ET"

Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dedikten sonra uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi.

YAKALANAN ZANLI TUTUKLANDI

Ayak bileği ile kaburgasında kırıklar olan Ekiz'in tedavisi sürerken, yakalanan Yılmaz sevk edildiği adliyede tutuklandı.

8 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUĞU BELİRTİLDİ Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi. İDDİANAME HAZIRLANDI Soruşturmanın ardından Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi. REKLAM GİDERİLEMEZ YARALANMALAR MEVCUT İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi. ARACI OĞLUNUN VE ANNESİNİN ÜSTÜNE SÜRDÜ İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇU OLUŞTURUYOR Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi. "GİT KİME SÖYLÜYORSAN SÖYLE" İddianamede ifadesi yer alan K.Y., babasının otomobille çarptığı annesinin yere düştüğünü belirtip, "Otomobilin lastiği, sağ bacağına sürtünce annem dengesini kaybedip, düştü. Teker sol bacağının üzerinden geçti. Babam olay yerinden ayrılmadan önce anneme 'Git kime söylüyorsan söyle' diye bağırdı" dediği belirtildi. K.Y.'nin babasının ceza almasını istemediği için şikayetçi olmadığı da kaydedildi. REKLAM "ÇARPMADIM, İFTİRA ATIYOR" Hamit Göksel Yılmaz'ın ise iddianamede yer alan ifadesinde, “Olay günü oğlum K.Y. beni arayıp, 'Bana para bırakabilir misin' diye sordu. Eski eşimin çalıştığı kuaför dükkanına doğru yola çıktım. Eski eşim ve oğlumu yürürken gördüm. Yolun karşı tarafında olduklarını gördüğüm için ters şeritten yanlarına doğru yanaşmak istedim. Otomobili yavaşlatarak duracağım esnada, Hatice telefon ile video ya da fotoğraf çekimi yapmaya başladı. Bana küfrederek aracımın önüne atladı. Ne oğluma ne de Hatice'ye çarpmadım. İftira atıyor” dediği öğrenildi. Hatice Ekiz'in ise ifadesinde evlilik süresince de şiddete uğradığını belirtip, kendisine ve oğluna bunu yapan kişiye en ağır cezanın verilmesini istediğine yer verildi.

O ANLAR KAMERADA Sanık Hamit Göksel Yılmaz'ın 42 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması sürerken, olay anının mobese kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanık Yılmaz'ın aracıyla bir süre etrafta bekleyip, ardından oğluyla yürüyen Hatice Ekiz'i görüp, karşı şeride geçerek otomobiliyle çarpıp, kaçması yer alıyor. "KAZA DEĞİL, KASTEN YAPILMIŞ BİR ŞEY" Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok canice geldi. Bu durum beni ve çocuğumu çok yıprattı. 'Kaza' diyorlar. Kaza değil bu. Kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. "KAMERA KAYITLARI ORTADA" Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) Başkanı Aslı Mercan Sarı, "Avukatlarımızla, ilk günden bu yana Hatice Ekiz davasını takip ediyoruz. Kamera kayıtları ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi her şeyin kast üzerine kurulduğu ortada. Biz hiçbir kadınımızı şiddet mağduru etmeyeceğiz ve yanında duracağız. Hatice hanım yalnız değil. Kamera kayıtları ortada" dedi.