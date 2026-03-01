Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
Pakistan'da Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek için ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen gösterilerde en az 10 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta da bir grup gösterici, Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin önünde toplandı
ABD-İsrail operasyonlarında İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Pakistan'da yüzlerce kişi ABD'yi protesto etmek için toplandı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan ABD Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi ABD'yi protesto etti. Protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
BAĞDAT'DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.
Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.
Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge’de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.