ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilimli saatler devam ederken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı öne sürüldü.

Meridian Sport'un aktardığı habere göre Dubai'de Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da mahsur kaldı.

FENERBAHÇE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol idarecileriyle temasta olduğu haber detayında yer aldı.

UMMAN VEYA SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların bölgeden ne zaman ayrılabileceği belirsizliğini koruyor. Söz konusu seçeneklerden biri, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmak.