Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Barcelona'nın eski yıldızı İran'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı! - Futbol Haberleri

        Barcelona'nın eski yıldızı İran'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı!

        Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Eski Barcelonalı yıldız futbolcu Munir El Haddadi, bölgedeki savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 21:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!

        Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

        Faslı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

        "İran’daki durumumla ilgili gönderdiğiniz tüm mesajlar ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Dün amacımız ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı, ancak sonunda bizi uçaktan tahliye ettiler ve kalkış yapamadık.

        Kulüp bana ülkeden kara yoluyla çıkabilmem için bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye’de güvendeyim ve önümüzdeki saatlerde İspanya’ya ulaşacağım.

        REKLAM

        Sevginiz için hepinize teşekkür ederim."

        16 SAATİLİK YOLCULUK

        Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı aktarılırken, oyuncunun bu sezon Esteghlal FC'ye transfer olmak için ayrıldığı İspanya'ya döneceği açıklandı. Yaşanan son olayların ardından İran Ligi süresiz şekilde ertelendi ve ligde forma giyen yabancı oyuncular bir şekilde ülkeden ayrılmaya çalışıyor.

        BARCELONA'DA FORMA GİYMİŞTİ

        Profesyonel futbolculuk kariyeri Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, Katalan ekibinde 3 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona'dan sonra sırasıyla pek çok LaLiga ekibinde forma giyen Faslı oyuncu, son olarak bu sezonun başında İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'ye transfer oldu.

        TAKIMI LİGDE LİDER

        İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncunun formasını giydiği Esteghlal FC, 41 puanla akıbeti belirsiz ligin lideri konumunda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen protestoda en az 10 kişi hayatını kaybetti

        Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde düzenlenen protestoda en az 10 kişi hayatını kaybetti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!