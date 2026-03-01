Barcelona'nın eski yıldızı İran'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı!

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

Faslı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"İran’daki durumumla ilgili gönderdiğiniz tüm mesajlar ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Dün amacımız ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı, ancak sonunda bizi uçaktan tahliye ettiler ve kalkış yapamadık.

Kulüp bana ülkeden kara yoluyla çıkabilmem için bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye’de güvendeyim ve önümüzdeki saatlerde İspanya’ya ulaşacağım.

REKLAM

Sevginiz için hepinize teşekkür ederim."

16 SAATİLİK YOLCULUK Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı aktarılırken, oyuncunun bu sezon Esteghlal FC'ye transfer olmak için ayrıldığı İspanya'ya döneceği açıklandı. Yaşanan son olayların ardından İran Ligi süresiz şekilde ertelendi ve ligde forma giyen yabancı oyuncular bir şekilde ülkeden ayrılmaya çalışıyor.