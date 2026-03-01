Barcelona'nın eski yıldızı İran'daki savaştan Türkiye'ye kaçtı!
Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.
Faslı futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"İran’daki durumumla ilgili gönderdiğiniz tüm mesajlar ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Dün amacımız ülkeden hava yoluyla ayrılmaktı, ancak sonunda bizi uçaktan tahliye ettiler ve kalkış yapamadık.
Kulüp bana ülkeden kara yoluyla çıkabilmem için bir araç sağladı ve bu sayede sınırı sorunsuz bir şekilde geçebildim. Şu anda Türkiye’de güvendeyim ve önümüzdeki saatlerde İspanya’ya ulaşacağım.
Sevginiz için hepinize teşekkür ederim."
16 SAATİLİK YOLCULUK
Munir'in 16 saatlik bir araba yolculuğunun ardından güvenle Türkiye'ye ulaştığı aktarılırken, oyuncunun bu sezon Esteghlal FC'ye transfer olmak için ayrıldığı İspanya'ya döneceği açıklandı. Yaşanan son olayların ardından İran Ligi süresiz şekilde ertelendi ve ligde forma giyen yabancı oyuncular bir şekilde ülkeden ayrılmaya çalışıyor.
BARCELONA'DA FORMA GİYMİŞTİ
Profesyonel futbolculuk kariyeri Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, Katalan ekibinde 3 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona'dan sonra sırasıyla pek çok LaLiga ekibinde forma giyen Faslı oyuncu, son olarak bu sezonun başında İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'ye transfer oldu.
TAKIMI LİGDE LİDER
İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi. 30 yaşındaki oyuncunun formasını giydiği Esteghlal FC, 41 puanla akıbeti belirsiz ligin lideri konumunda.