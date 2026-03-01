Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafının görüşmek istediğini ve kendisinin bu talebi kabul ettiğini ifade etti. Trump, "Bunu daha önce yapmalıydılar, çok uzun süre beklediler." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
İran lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası The Atlantic'e konuşan Trump, İran'ın yeni liderlerinin görüşmek istediğini ve bu talebi kabul ettiğini belirtti.
ABD Başkanı, "Bir anlaşma yapabilirlerdi. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok kurnazca davrandılar." ifadelerini kullandı.
Donald Trump ayrıca, "Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." dedi.
Düzenlediklerini saldırıları işaret eden ABD Başkanı, "Oradaki halk sokakta mutluluktan bağırıyor. Ancak aynı zamanda bir sürü bomba yağıyor." diye konuştu.
Donald Trump, İran'da pek çok yetkilinin öldürüldüğüne işaret ederek "Çünkü bu çok büyük bir darbeydi." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin Fox News'e yaptığı açıklamada ise "İşler harika gidiyor. sağladığımız başarı inanılmaz." ifadelerini kullanırken, 48 liderin öldürüldüğünü söyledi.
Daha sonra Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan Trump, "İran'a ait 9 gemiyi imha ederek batırdık. Geri kalanların peşindeyiz, yakında denizin dibinde olacaklar. Bir diğer saldırıda ise donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik." ifadelerini kullandı.
CENTCOM'DAN AÇIKLAMA
ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 3 ABD askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 3 askerin öldüğü, 5 askerin ağır yaralandığı belirtilerek, çok sayıda askerin hafif yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik "operasyonunun sürdüğü" vurgulanarak, durumun değişkenliğinden ötürü ölen askerlerin kimlik bilgilerinin henüz paylaşılmayacağı kaydedildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.