Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in ölümü sonrası The Atlantic'e konuşan Trump, İran'ın yeni liderlerinin görüşmek istediğini ve bu talebi kabul ettiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Bir anlaşma yapabilirlerdi. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok kurnazca davrandılar." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, "Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler." dedi.

Düzenlediklerini saldırıları işaret eden ABD Başkanı, "Oradaki halk sokakta mutluluktan bağırıyor. Ancak aynı zamanda bir sürü bomba yağıyor." diye konuştu.

Donald Trump, İran'da pek çok yetkilinin öldürüldüğüne işaret ederek "Çünkü bu çok büyük bir darbeydi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin Fox News'e yaptığı açıklamada ise "İşler harika gidiyor. sağladığımız başarı inanılmaz." ifadelerini kullanırken, 48 liderin öldürüldüğünü söyledi.

Daha sonra Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan Trump, "İran'a ait 9 gemiyi imha ederek batırdık. Geri kalanların peşindeyiz, yakında denizin dibinde olacaklar. Bir diğer saldırıda ise donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik." ifadelerini kullandı.