Masum sandığınız domates alerjiye neden olabilir! İşte en sık görülen belirtiler
Domates tükettiğinizde mide bulantısı, kaşıntı ya da nefes darlığı yaşıyorsanız bunun nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Uzmanlara göre bu belirtiler domates alerjisinin habercisi olabilir. İşte detaylar...
Masum görünen bir besin, bazı kişiler için ciddi bir sağlık riski anlamına gelebiliyor. Domates alerjisi her yaşta ortaya çıkabiliyor ve çoğu zaman fark edilmeden ilerleyebiliyor. Peki hangi belirtiler alarm veriyor?
DOMATES ALERJİSİ NEDİR?
Farklı iklim koşullarına kolayca uyum sağlayabilen ve dünya genelinde en çok tüketilen sebze-meyvelerden biri olan domates, içerdiği bazı proteinler nedeniyle nadir de olsa alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Domatesin kabuğunda, suyunda ve çekirdeklerinde bulunan bu proteinlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi “domates alerjisi” olarak adlandırılır.
Bu alerji; çiğ ya da pişmiş domates tüketimiyle ortaya çıkabileceği gibi, bazı hassas kişilerde yalnızca cilt teması sonucu da görülebilir. Bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar her yaş grubunda rastlanabilen bu durum, besin alerjileri arasında düşük görülme oranına sahiptir ve çoğu vakada hafif seyirlidir. Ayrıca domates pişirildiğinde bazı alerjen proteinlerin yapısı değiştiği için alerji riski azalabilir.
UYARI: Domates alerjisi nadir görülse de, doğru tanı ve bilinçli beslenme ile kontrol altına alınabilir. Belirtileriniz varsa gecikmeden bir uzmana başvurmanız önemlidir.
DOMATES ALERJİSİ VE DOMATES İNTOLERANSI ARASINDAKİ FARK
Domates alerjisi ile domates intoleransı sıkça karıştırılır; ancak oluşum mekanizmaları ve belirtileri farklıdır.
İntolerans, genellikle tüketilen miktara ve sindirim sisteminin kapasitesine bağlıdır. Fazla tüketim sindirim sistemini zorlayarak mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir.
Alerji ise çok küçük miktarlarda bile ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda yalnızca temas yeterlidir. Bağışıklık sisteminin devreye girmesi nedeniyle belirtiler daha hızlı ve bazen daha ciddi olabilir.
DOMATES ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ
Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve genellikle domates tüketiminden kısa süre sonra başlar. En yaygın belirtiler şunlardır:
Ağız ve Boğaz Belirtileri
Kaşıntı
Karıncalanma hissi
Şişlik
Cilt Reaksiyonları
Kızarıklık
Kaşıntı
Kurdeşen
Egzama benzeri döküntüler
Sindirim Sistemi Sorunları
Mide bulantısı
Karın ağrısı
Kusma
İshal
Solunum Yolu Belirtileri
Burun akıntısı
Hapşırma
Öksürük
Nefes darlığı
DOMATES ALERJİSİNİN NEDENLERİ
Domates alerjisi, bağışıklık sisteminin domateste bulunan bazı proteinleri zararlı olarak algılaması sonucu gelişir.
Profilin Proteinleri: Domateste bulunan profilin adlı proteinler, bazı bireylerde bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olabilir.
Çapraz Reaksiyon: Polen alerjisi olan kişilerde domatese karşı hassasiyet daha sık görülür. Özellikle çimen ve ağaç polenlerine duyarlı bireylerde çapraz reaksiyon gelişebilir.
Genetik Yatkınlık: Ailesinde besin alerjisi bulunan kişilerde domates alerjisi görülme olasılığı daha yüksektir.
Ayrıca domates alerjisi olan kişilerde patates, patlıcan ve biber gibi aynı familyadan sebzelere karşı da benzer reaksiyonlar görülebilir. Bu durum “çapraz reaktivite” olarak adlandırılır.
TANI YÖNTEMLERİ
Domates alerjisinden şüphelenildiğinde bir alerji uzmanına başvurmak gerekir. Tanı için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:
Deri Prick Testi: Cilde küçük miktarda alerjen uygulanır ve oluşan reaksiyon gözlemlenir.
Spesifik IgE Kan Testi: Kanda domatese karşı gelişmiş IgE antikorları araştırılır.
Moleküler Alerji Testleri: Domateste bulunan belirli proteinlere karşı hassasiyet olup olmadığı değerlendirilir.
Oral Gıda Yükleme Testi: Uzman gözetiminde kontrollü şekilde domates tüketilerek vücudun tepkisi gözlemlenir.
TEDAVİ VE BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tanı konulduktan sonra ilk ve en önemli adım, domates ve domates içeren ürünlerin beslenmeden çıkarılmasıdır. Ancak domates; soslar, hazır yemekler ve işlenmiş ürünlerde sıkça kullanıldığı için farkında olmadan tüketilebilir.
KAÇINILMASI GEREKEN GIDALAR
Pizza ve makarna sosları
Çorbalar
Ketçap ve barbekü soslar
Salça ve konserveler
Domates içeren turşular
Bazı çeşnili atıştırmalıklar ve cipsler
İlaç Tedavisi
Antihistaminikler (histamin kontrolü için)
Cilt lezyonları için topikal merhemler
Gerekli durumlarda bir beslenme uzmanından destek almak faydalı olabilir.
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER
Hazır gıdalarda içerik etiketlerini dikkatle okuyun.
Restoranlarda alerjinizi mutlaka belirtin.
Domates bazlı soslar yerine alternatif soslar tercih edin (örneğin fesleğenli veya avokadolu soslar).
Olası acil durumlar için alerji bilginizi içeren bir kart taşıyın.
