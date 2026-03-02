Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Masum sandığınız domates alerjiye neden olabilir! İşte en sık görülen belirtiler

        Masum sandığınız domates alerjiye neden olabilir! İşte en sık görülen belirtiler

        Domates tükettiğinizde mide bulantısı, kaşıntı ya da nefes darlığı yaşıyorsanız bunun nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Uzmanlara göre bu belirtiler domates alerjisinin habercisi olabilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Masum görünen bir besin, bazı kişiler için ciddi bir sağlık riski anlamına gelebiliyor. Domates alerjisi her yaşta ortaya çıkabiliyor ve çoğu zaman fark edilmeden ilerleyebiliyor. Peki hangi belirtiler alarm veriyor?

        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Egzamaya ne iyi gelir?
        Egzamaya ne iyi gelir?

        DOMATES ALERJİSİ NEDİR?

        Farklı iklim koşullarına kolayca uyum sağlayabilen ve dünya genelinde en çok tüketilen sebze-meyvelerden biri olan domates, içerdiği bazı proteinler nedeniyle nadir de olsa alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Domatesin kabuğunda, suyunda ve çekirdeklerinde bulunan bu proteinlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi “domates alerjisi” olarak adlandırılır.

        REKLAM

        Bu alerji; çiğ ya da pişmiş domates tüketimiyle ortaya çıkabileceği gibi, bazı hassas kişilerde yalnızca cilt teması sonucu da görülebilir. Bebeklik döneminden yetişkinliğe kadar her yaş grubunda rastlanabilen bu durum, besin alerjileri arasında düşük görülme oranına sahiptir ve çoğu vakada hafif seyirlidir. Ayrıca domates pişirildiğinde bazı alerjen proteinlerin yapısı değiştiği için alerji riski azalabilir.

        UYARI: Domates alerjisi nadir görülse de, doğru tanı ve bilinçli beslenme ile kontrol altına alınabilir. Belirtileriniz varsa gecikmeden bir uzmana başvurmanız önemlidir.

        DOMATES ALERJİSİ VE DOMATES İNTOLERANSI ARASINDAKİ FARK

        Domates alerjisi ile domates intoleransı sıkça karıştırılır; ancak oluşum mekanizmaları ve belirtileri farklıdır.

        İntolerans, genellikle tüketilen miktara ve sindirim sisteminin kapasitesine bağlıdır. Fazla tüketim sindirim sistemini zorlayarak mide-bağırsak sorunlarına neden olabilir.

        Alerji ise çok küçük miktarlarda bile ortaya çıkabilir. Hatta bazı durumlarda yalnızca temas yeterlidir. Bağışıklık sisteminin devreye girmesi nedeniyle belirtiler daha hızlı ve bazen daha ciddi olabilir.

        REKLAM

        DOMATES ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

        Belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve genellikle domates tüketiminden kısa süre sonra başlar. En yaygın belirtiler şunlardır:

        Ağız ve Boğaz Belirtileri

        Kaşıntı

        Karıncalanma hissi

        Şişlik

        Cilt Reaksiyonları

        Kızarıklık

        Kaşıntı

        Kurdeşen

        Egzama benzeri döküntüler

        Sindirim Sistemi Sorunları

        Mide bulantısı

        Karın ağrısı

        Kusma

        İshal

        Solunum Yolu Belirtileri

        Burun akıntısı

        Hapşırma

        Öksürük

        Nefes darlığı

        DOMATES ALERJİSİNİN NEDENLERİ

        Domates alerjisi, bağışıklık sisteminin domateste bulunan bazı proteinleri zararlı olarak algılaması sonucu gelişir.

        Profilin Proteinleri: Domateste bulunan profilin adlı proteinler, bazı bireylerde bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olabilir.

        Çapraz Reaksiyon: Polen alerjisi olan kişilerde domatese karşı hassasiyet daha sık görülür. Özellikle çimen ve ağaç polenlerine duyarlı bireylerde çapraz reaksiyon gelişebilir.

        REKLAM

        Genetik Yatkınlık: Ailesinde besin alerjisi bulunan kişilerde domates alerjisi görülme olasılığı daha yüksektir.

        Ayrıca domates alerjisi olan kişilerde patates, patlıcan ve biber gibi aynı familyadan sebzelere karşı da benzer reaksiyonlar görülebilir. Bu durum “çapraz reaktivite” olarak adlandırılır.

        TANI YÖNTEMLERİ

        Domates alerjisinden şüphelenildiğinde bir alerji uzmanına başvurmak gerekir. Tanı için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

        Deri Prick Testi: Cilde küçük miktarda alerjen uygulanır ve oluşan reaksiyon gözlemlenir.

        Spesifik IgE Kan Testi: Kanda domatese karşı gelişmiş IgE antikorları araştırılır.

        Moleküler Alerji Testleri: Domateste bulunan belirli proteinlere karşı hassasiyet olup olmadığı değerlendirilir.

        Oral Gıda Yükleme Testi: Uzman gözetiminde kontrollü şekilde domates tüketilerek vücudun tepkisi gözlemlenir.

        REKLAM

        TEDAVİ VE BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Tanı konulduktan sonra ilk ve en önemli adım, domates ve domates içeren ürünlerin beslenmeden çıkarılmasıdır. Ancak domates; soslar, hazır yemekler ve işlenmiş ürünlerde sıkça kullanıldığı için farkında olmadan tüketilebilir.

        KAÇINILMASI GEREKEN GIDALAR

        Pizza ve makarna sosları

        Çorbalar

        Ketçap ve barbekü soslar

        Salça ve konserveler

        Domates içeren turşular

        Bazı çeşnili atıştırmalıklar ve cipsler

        İlaç Tedavisi

        Antihistaminikler (histamin kontrolü için)

        Cilt lezyonları için topikal merhemler

        Gerekli durumlarda bir beslenme uzmanından destek almak faydalı olabilir.

        YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

        Hazır gıdalarda içerik etiketlerini dikkatle okuyun.

        Restoranlarda alerjinizi mutlaka belirtin.

        Domates bazlı soslar yerine alternatif soslar tercih edin (örneğin fesleğenli veya avokadolu soslar).

        Olası acil durumlar için alerji bilginizi içeren bir kart taşıyın.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pakistan'dan Kabil'e saldırı

        Pakistan güvenlik güçleri, Kabil'de gerçekleşen hava saldırısının görüntülerini paylaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler