Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Ramazan’da dinç kalmanın sırrı: Doğru uyku planı nasıl olmalı? | Sağlık Haberleri

        Ramazan’da dinç kalmanın sırrı: Doğru uyku planı

        Ramazan'da gece uykusunun bölünmesi ve geç saatlere kadar süren aktiviteler, gün içindeki enerji seviyesini düşürebiliyor. Peki, hem ibadetleri aksatmadan hem de dinç kalmak mümkün mü? İşte sağlıklı bir uyku düzeni için öneriler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazan'da uyku düzeni nasıl olmalı?

        Ramazan ayında değişen günlük rutinler, biyolojik saati zorlayabiliyor. Ancak basit önlemlerle uyku düzenini korumak ve gün boyu enerjik kalmak mümkün.

        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?

        RAMAZAN AYINDA UYKU DÜZENİ VE ÖNEMİ

        Ramazan ayı, oruç ibadetiyle birlikte günlük yaşam alışkanlıklarında önemli değişiklikler meydana getirir. Bu değişimlerin en belirginlerinden biri ise uyku düzenidir. Sahur ve iftar saatlerinin farklı zamanlara denk gelmesi, gece uykusunun bölünmesine ve toplam uyku süresinin azalmasına neden olabilir. Oysa düzenli ve kaliteli uyku; gün içindeki enerji seviyesini, dikkat süresini ve genel sağlık durumunu doğrudan etkiler. Bu nedenle Ramazan boyunca uyku düzenine özen göstermek, hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha sağlıklı bir oruç süreci geçirilmesine yardımcı olur.

        REKLAM

        Sağlıklı bir uyku düzeni; gece boyunca yeterli süre ve kesintisiz uyumayı, sabah dinlenmiş şekilde uyanmayı ve gün içinde aşırı uyku hâli yaşamamayı ifade eder. Uykunun kısa sürede başlaması, gece sık uyanmaların olmaması ve sabah zinde kalkılması, kaliteli uykunun temel göstergelerindendir.

        UYKU SÜRESİ VE KALİTESİNİN ÖNEMİ

        Uyku, vücudun biyolojik saatini düzenleyen ve bağışıklık sisteminden zihinsel performansa kadar pek çok süreci etkileyen temel bir ihtiyaçtır. Yetişkin bireylerin ortalama olarak günde 7–9 saat uyuması önerilir. Ancak bu süre kişisel farklılıklara göre değişebilir. Önemli olan yalnızca uyku süresi değil, aynı zamanda uykunun kalitesidir.

        Yetersiz ve düzensiz uyku; dikkat dağınıklığı, hâlsizlik ve performans düşüşüne yol açabilir. Uzun vadede ise kalp hastalıkları ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Bu nedenle uyku, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır.

        REKLAM

        RAMAZAN’DA UYKU DÜZENİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

        Ramazan ayında uyku düzenini etkileyen çeşitli fizyolojik ve sosyal etkenler bulunur:

        Sahura kalkmak: Gece uykusunun bölünmesine neden olur.

        İftar sonrası aktiviteler: Sosyal etkinlikler ve geç saatlere kadar süren ibadetler uyku saatini geciktirebilir.

        Beslenme alışkanlıkları: İftarda tüketilen ağır, yağlı ve şekerli yiyecekler uykuya geçişi zorlaştırabilir.

        Kafein tüketimi: Çay, kahve ve gazlı içecekler uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

        Gece uykusunun bölünmesi ve gün boyu süren açlık, kişide yorgunluk hissini artırabilir. Bu durum, uyku düzeninin daha da karmaşık hâle gelmesine yol açabilir.

        RAMAZAN’DA SAĞLIKLI UYKU DÜZENİ İÇİN ÖNERİLER

        Ramazan ayında uyku kalitesini koruyabilmek için bazı basit ama etkili adımlar atılabilir:

        REKLAM

        1. Kısa gündüz uykuları planlamak: Öğleden sonra 20–30 dakikalık kısa bir uyku, enerji seviyesini dengelemeye yardımcı olabilir.

        2. Hafif ve dengeli beslenmek: İftarda aşırı yağlı, ağır ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak; mide rahatsızlıklarını ve uyku problemlerini azaltır.

        3. Kafein tüketimini sınırlamak: Özellikle iftar sonrasında kafeinli içecekleri azaltmak, daha rahat uykuya dalmayı sağlar.

        4. Düzenli bir uyku planı oluşturmak: Sahur saatine göre planlanan sabit bir uyku programı, vücudun yeni düzene adapte olmasını kolaylaştırır.

        5. Uygun uyku ortamı hazırlamak: Sessiz, karanlık ve serin bir yatak odası uyku kalitesini artırır.

        Ramazan ayında değişen günlük rutinler, uyku düzenini doğrudan etkileyebilir. Ancak bilinçli planlama ve sağlıklı alışkanlıklarla bu süreci dengede tutmak mümkündür.

        Düzenli ve kaliteli uyku; oruç sürecinde karşılaşılan fiziksel ve zihinsel zorlukları hafifletir, gün boyu daha enerjik ve verimli olmayı destekler.

        Bu nedenle Ramazan boyunca uyku düzenine gereken önemi vermek, sağlıklı bir ay geçirmek açısından büyük önem taşır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu

        İranlı bir haber sunucusu, Hamaney'in ölümünü canlı yayında gözyaşları içerisinde duyurdu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor