İran'a saldırılar sonrasında petrol fiyatları yükseldi
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları operasyonların ardından Hürmüz Boğazı'nda en az üç geminin saldırıya uğramasıyla birlikte küresel petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol fiyatı Sabah TSİ 5.00 itibarıyla yüzde 4 artarak 76,16 seviyesine geldi
Bu sabah (2 Mart Pazartesi) Asya piyasalarında Brent petrol fiyatı kısa süreliğine yüzde 10 yükseldi. Sabah TSİ 5.00 itibarıyla fiyatlar yüzde 4 artarak 76,16 seviyesine geldi.
ABD ve İsrail'in İran'da dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey liderlerini öldürdüklerini söyledikleri saldırılara İran, Ortadoğu genelinde misillemelerle yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart'ta İngiliz basınına verdiği demeçte çatışmaların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi.
Askeri çatışmaların uzayacağı beklentisiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcıların ilgisi altının ons fiyatının yüzde 1,6 artarak 5.367 dolara çıkmasıyla sonuçlandı.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte Hürmüz Boğazı yakınlarında en az üç gemiye saldırı düzenlenmesi de etkiliydi.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), iki geminin vurulduğunu ve üçüncü bir geminin "çok yakınında" "bilinmeyen bir patlama olduğunu" bildirdi.
*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.
*Görsel temsili