Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.717,81 %-1,16
        DOLAR 43,9706 %0,07
        EURO 51,8428 %-0,19
        GRAM ALTIN 7.579,32 %1,93
        FAİZ 36,53 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 132,85 %0,21
        BITCOIN 66.811,00 %1,72
        GBP/TRY 59,1372 %-0,25
        EUR/USD 1,1784 %-0,24
        BRENT 77,15 %5,87
        ÇEYREK ALTIN 12.392,19 %1,93
        Haberler Ekonomi Enerji Ortadoğu'daki gerilim petrolü vurdu: İran'a saldırılar sonrasında petrol fiyatları yükseldi - Enerji Haberleri

        İran'a saldırılar sonrasında petrol fiyatları yükseldi

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattıkları operasyonların ardından Hürmüz Boğazı'nda en az üç geminin saldırıya uğramasıyla birlikte küresel petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol fiyatı Sabah TSİ 5.00 itibarıyla yüzde 4 artarak 76,16 seviyesine geldi

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.03.2026 - 07:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel petrol fiyatları yükseldi

        Bu sabah (2 Mart Pazartesi) Asya piyasalarında Brent petrol fiyatı kısa süreliğine yüzde 10 yükseldi. Sabah TSİ 5.00 itibarıyla fiyatlar yüzde 4 artarak 76,16 seviyesine geldi.

        ABD ve İsrail'in İran'da dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey liderlerini öldürdüklerini söyledikleri saldırılara İran, Ortadoğu genelinde misillemelerle yanıt verdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart'ta İngiliz basınına verdiği demeçte çatışmaların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi.

        Askeri çatışmaların uzayacağı beklentisiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcıların ilgisi altının ons fiyatının yüzde 1,6 artarak 5.367 dolara çıkmasıyla sonuçlandı.

        REKLAM

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte Hürmüz Boğazı yakınlarında en az üç gemiye saldırı düzenlenmesi de etkiliydi.

        İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), iki geminin vurulduğunu ve üçüncü bir geminin "çok yakınında" "bilinmeyen bir patlama olduğunu" bildirdi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran, İsrail'e balistik füze saldırısı: En az 20 yaralı

        (İHA) - İran'ın İsrail'in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 20'den fazla kişi yaralandı.İran, İsrail'i vurdu. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait bir balistik füzenin Beit Shemesh'e isabet ettiği bildirildi. Açıklamada,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği