        Haberler Objektife Takılanlar Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Türkiye'ye döndü

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Türkiye'ye döndü

        Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile Milano Moda Haftası dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Öncesinde tatil yapmak için Tayland'a giden ikili, "Güzel bir tatildi, her şey yolunda" diye konuştu

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 07:50
        Uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, geçtiğimiz haftalarda tatil yapmak için Tayland'a gitmişti.

        Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Phuket'i ve Tayland'ın başkenti olan Bangkok'u gezmişti.

        Serenay Sarıkaya, tatil fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tayland'ın ardından İtalya geçen ve Milano Moda Haftası'ndaki defileleri takip eden Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Türkiye'ye döndü.

        İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan ikili, gazetecilerin sorularına, "Güzel bir tatildi, her şey yolunda" dedi.

        Serenay Sarıkaya, yeni projeleri ve Demir ile birlikteliği hakkındaki evlilik soruları karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.

        Durgun halleriyle dikkat çeken çift, daha sonra basın mensuplarına teşekkür etti.

