İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz

ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Hamaney'in danışmanı olan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Tahran'ın Washington ile anlaşmayacağını söyledi.

Laricani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların üçüncü gününde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile müzakereleri yeniden canlandırmaya çalıştığı yönündeki habere yanıt verdi ve Tahran'ın Washington ile müzakere etmeyeceğini söyledi.

Laricani açıklamasında, "Trump, 'yanlış umutlarla' bölgeyi kaosa sürükledi ve şimdi Amerikan askerleri arasında daha fazla kayıp yaşanmasından endişe ediyor. Sanrısal eylemleriyle, kendi uydurduğu "Önce Amerika" sloganını "Önce İsrail"e dönüştürdü ve İsrail'in iktidar arayışı uğruna Amerikan askerlerini feda etti" dedi.

Laricani ayrıca şunları dedi: "ve yeni yalanlarla, kişisel kültünün bedelini bir kez daha Amerikan askerlerine ve ailelerine yüklüyor. Bugün İran milleti kendini savunuyor. İran silahlı kuvvetleri işgali başlatmadı."