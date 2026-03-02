Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde - 2 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Rize, Artvin çevrelerinde kar yağışı beklenirken; diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 07:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 il için kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 13°

        Ankara

        Güneşli 13°

        İzmir

        Güneşli 16°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 12°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -2°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail Tahran'a saldırı anını paylaştı

        İsrail Tahran'a saldırı anını paylaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi