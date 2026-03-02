Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
Bursa'da, bir motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştırdığını iddia edip uyarmak için yanına gittiği kadın otomobil sürücüsünün tekmeli tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi
Giriş: 02.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
Bursa'da akılalmaz olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ne meydana geldi.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YANINA GİTTİ
Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken aracını sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin sürücüsünü trafik ışıklarında durunca uyarmak için yanına gitti.
CAMDAN YUMRUK ATIP AŞAĞI İNDİ
DHA'daki habere göre bu sırada otomobilin kadın sürücüsü, aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün kaskına camdan yumruk atıp, aşağı indi.
REKLAM
KADIN SÜRÜCÜ TEKME TOKAT SALDIRDI
Otomobil sürücüsü motosikletliye tekme tokat saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaşananlar, başka bir otomobilde seyahat edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ