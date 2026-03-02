Canlı
        SON DAKİKA: Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı! | Bursa haberler | Son dakika haberleri

        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!

        Bursa'da, bir motosiklet sürücüsü, trafikte kendisini sıkıştırdığını iddia edip uyarmak için yanına gittiği kadın otomobil sürücüsünün tekmeli tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:32
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Bursa'da akılalmaz olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’ne meydana geldi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YANINA GİTTİ

        Motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken aracını sıkıştırdığını iddia ettiği otomobilin sürücüsünü trafik ışıklarında durunca uyarmak için yanına gitti.

        CAMDAN YUMRUK ATIP AŞAĞI İNDİ

        DHA'daki habere göre bu sırada otomobilin kadın sürücüsü, aracına yaklaşan motosiklet sürücüsünün kaskına camdan yumruk atıp, aşağı indi.

        KADIN SÜRÜCÜ TEKME TOKAT SALDIRDI

        Otomobil sürücüsü motosikletliye tekme tokat saldırdı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaşananlar, başka bir otomobilde seyahat edenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        İran'ın başkenti Tahran'dan dumanlar yükseliyor

        İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Tahran semaları dumanla kaplandı. 

        #Bursa
        #Son dakika haberler
