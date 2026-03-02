Bedelli askerliğe zam geliyor

Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.