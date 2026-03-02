Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.378,58 %-2,47
        DOLAR 43,9634 %0,05
        EURO 51,5988 %-0,66
        GRAM ALTIN 7.615,64 %2,42
        FAİZ 37,41 %2,41
        GÜMÜŞ GRAM 134,59 %1,52
        BITCOIN 66.197,00 %0,79
        GBP/TRY 58,9763 %-0,52
        EUR/USD 1,1729 %-0,70
        BRENT 78,36 %7,53
        ÇEYREK ALTIN 12.451,70 %2,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bedelli askerliğe zam geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bedelli askerliğe zam geliyor

        AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bedelli askerliğe zam geliyor

        Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarının yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halı sahada kalp krizi: 48 yaşında hayatını kaybetti

        Düzce'de halı sahada futbol oynadığı sırada fenalaşan 48 yaşındaki Murat Kasapoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları