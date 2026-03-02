Canlı
        İnci ve elmasa ÖTV uygulanacak - Alışveriş Haberleri

        İnci ve elmasa ÖTV uygulanacak

        İnci, elmas gibi değerli taşlardan yüzde 20 oranında ÖTV alınmasını öngören teklif TBMM'ye sunuldu

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 14:52
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak

        AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

        Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile Kanuna ekli (IV) sayılı listeye; inci, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan yapılmış eşyalar dahil edilmektedir. Bu malların ithali veya tesliminde yüzde 20 oranında ÖTV uygulanması hükme bağlanmaktadır.

        Böylece söz konusu ürünlerde yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 20 oranına yükseltilmiş oldu.

        Tasarıdaki maddeler şöyle:

