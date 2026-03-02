Canlı
Habertürk
Habertürk
        SON DAKİKA: İstanbul'da lisede 2 kadın öğretmen ve 1 öğrenci bıçaklandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da lisede 2 kadın öğretmen ile 1 öğrenci bıçaklandı!

        İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., kadın öğretmenler 44 yaşındaki F.N.Ç. ile 52 yaşındaki Z.A. ve 15 yaşındaki öğrenci S.K.'yı bıçakla yaraladı. Öğrenci F.S.B gözaltına alınırken öğretmen F.N.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Giriş: 02.03.2026 - 13:30
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

        BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır.

        Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        ABD-İsrail, İran'a neden saldırdı? İran, Körfez ülkelerini neden vurdu? İran'da rejim düşer mi?

        ABD ve İsrail, İran'a saldırarak İran lideri Hamaney dahil birçok tepe yöneticiyi öldürdü. İran'ın başkenti Tahran ve birçok kent vurulurken, İran karşılık olarak İsrail'e ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. Peki ABD ve İsrail'in saldırılardaki asıl motivasyonu nedir?...
