İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

BİR ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır.

Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.