ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'da başlattıkları operasyonun ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ABD İran'daki operasyonuna devam ediyor. Bu saldırmak için son ve en iyi şansımızdı. İran hakkında hedefler açık, füze kapasitesini yok etmek de dahil. Amacımız nükleer silah elde edememelerini sağlamak. İran'ın füze programı tehdit etti. Galibiyet kolay olacak, savaş 4-5 haftadan uzun sürebilir. İran'ın 10 gemisini batırdık şu anda planlanandan daha ilerideyiz.

Çok harika ordu mensuplarımız var. Binamız da çok güzel, binamızı da yeniden inşa ediyoruz, bir iki ay içinde daha güzel olacak. Çok güzel bir balo salonu, dünyanın en güzel balo salonu oldu.

Bu sabah biz üç Amerikalı askerin cesaretini kutlamak için bir araya geldik. Savunma Bakanımız çok yoğun. ABD Genelkurmay Başkanı, çok iyi bir general.

Ülkemizde milyonlarca kişi sınırlardan giriyordu, son 9 ayda biz bunu sıfıra indirdik.