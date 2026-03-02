Canlı
Habertürk
Habertürk
        Son dakika: ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor

        ABD Savunma Bakanı Hegseth: Rejim değişti

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Hegseth, "Hiçbir angajman kuralına bakmadık. Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti. Bu bizim için bir Irak Savaşı değil. Bizim amacımız İran'ın füze ve nükleer kapasitesini yok etmekti" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 16:07
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

        Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

        "Biz defalarca barışın yolunu denedik ama tekrar tekrar reddedildik. Bizi oyaladılar. Müzakerelere yanaşmadılar. Füze stoklarını güçlendirdiler.

        Başkan Trump bu oyunları oynamıyor.

        Operasyonumuz çok hassas ilerliyor. Artık nükleer silahları yok.

        Bizim hedeflerimiz gerçekçi hedefler. İran halkı umarım bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump İranlılara artık onların vaktinin geldiğini söyledi.

        Bu durum bir Irak değil, bu bir savaş değil. Bu operasyon yıkıcı ve kararlı bir misyon. Füze tehdidini yok etmek. İsrail'e minnettarız. Yetenekli ortaklarımız onlar.

        Hiçbir angajman kurallarına bakmadık, siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybetmek istemedik.

        Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti."

        Daha sonra sözü ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine aldı.

        "Can kaybı yaşamayı bekliyoruz"

        Orgeneral Caine'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Ekibimiz İran donanmasını hedef aldı. Bu tek gecelik bir operasyon değildi. Ortak hedeflerimizi gerçekleştirmemiz biraz vakit alacak. Can kaybı yaşamayı bekliyoruz. Bu büyük bir muharebe operasyonu.

        ABD ordusu tek bir amaç için bir araya geldi. Misyonumuz kendimizi korumak ve bölgesel ortaklarımızla birlikte İran'ın kendi topraklar dışında bir nüfuzu olmasını engellemek.

        Bu tarihi bir operasyon. Bir süre daha devam edecek. Başkan'a hazırlık aşamasında farklı seçenekler sunduk. Ordumuzun en iyi pozisyonu alabilmesi için gerekli koşulları oluşturduk.

        28 Şubat'ta Başkan Trump'tan operasyonu başlatma talimatı aldık. Ölçülü ve muazzam bir saldırı gerçekleştirdik. 1000'den fazla noktayı 24 saatte vurduk. Balistik füze ve istihbarat altyapısını hedef aldık. Siber operasyonlarla iletişimi aksattık. Düşmanımızı kör hale getirdik. Çok hızlı hareket ettik ve hava üstünlüğü sağladık."

        Ayrıntılar geliyor...

        İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi

        İran ordusu, ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İranın başkenti Tahranda art arda patlamalar meydana geldi. (AA)

