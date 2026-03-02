ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Biz defalarca barışın yolunu denedik ama tekrar tekrar reddedildik. Bizi oyaladılar. Müzakerelere yanaşmadılar. Füze stoklarını güçlendirdiler.

Başkan Trump bu oyunları oynamıyor.

Operasyonumuz çok hassas ilerliyor. Artık nükleer silahları yok.

Bizim hedeflerimiz gerçekçi hedefler. İran halkı umarım bu inanılmaz fırsatı değerlendirir. Başkan Trump İranlılara artık onların vaktinin geldiğini söyledi.

Bu durum bir Irak değil, bu bir savaş değil. Bu operasyon yıkıcı ve kararlı bir misyon. Füze tehdidini yok etmek. İsrail'e minnettarız. Yetenekli ortaklarımız onlar.

Hiçbir angajman kurallarına bakmadık, siyaseten doğruculuk işlerine girmedik. Vakit ve can kaybetmek istemedik.

Bu bir rejim değişikliği savaşı değil ama rejim değişti."

Daha sonra sözü ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine aldı.

"Can kaybı yaşamayı bekliyoruz"

Orgeneral Caine'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekibimiz İran donanmasını hedef aldı. Bu tek gecelik bir operasyon değildi. Ortak hedeflerimizi gerçekleştirmemiz biraz vakit alacak. Can kaybı yaşamayı bekliyoruz. Bu büyük bir muharebe operasyonu.