Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu! | Son dakika haberleri

        Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Gül Dağ adlı kadın, annesiyle yaşadığı evde boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde boğazından bıçaklanmış halde bulundu!

        Kocaeli’nin Körfez ilçesinde annesiyle yaşadığı apartman dairesinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan Gül Dağ, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Olay, 27 Şubat günü akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Gül Dağ’ın bulunduğu daireden gelen bağrışma sesleri üzerine apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        REKLAM

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ’ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, boğazında bıçak yarası bulunan Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gül Dağ’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

        Polis, apartman ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye aldı. Resmi kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Gül Dağ’ın yurt dışından emekli olduğu, eşini bir süre önce kaybettiği, annesini yanına aldığı ve 6 aydır baktığı öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan annenin ifadesinde, televizyon izlediğini, kızı uzun süre yanına gelmeyince mutfağa gittiğini ve yerde hareketsiz halde bulduğunu söylediği belirtildi.

        İHA'nın haberine göre de boğazında kesik olduğu belirlenen 63 yaşındaki kadının cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda olayın cinayet olabileceği şüphesi ağırlık kazanınca, soruşturma dosyası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'ye ait F-15 savaş uçağı Kuveyt'te düştü

        ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı. (İHA) 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor
        ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!